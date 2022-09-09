فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. غدا

دعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الهيئة الوفدية الناخبة "الجمعية العمومية للوفد" للانعقاد يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022 لانتخاب 50 عضوًا بالهيئة العليا الجديدة و5 من سكرتارية الهيئة الوفدية تحت سن 35 عامًا.

وأعلن رئيس الوفد عن فتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة العليا غدا السبت الموافق 10 سبتمبر الجاري.

وأكد المكتب التنفيذي في اجتماعه ، على إجراء الانتخابات بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.

وتم تشكيل لجنة داخلية للإشراف على الانتخابات برئاسة اللواء أحمد الشاهد وعضوين من الشئون المالية والإدارية بالحزب، مع تقديم مبلغ تبرع بقيمة 10 آلاف جنيهًا من كل مرشح.

وقرر المكتب التنفيذي تشكيل اللجان النوعية المتخصصة بعد إجراء انتخابات الهيئة العليا.

وفوّض المكتب التنفيذي رئيس الوفد في التجديد للجان الإقليمية والتي ستنتهي مدتها قبل انتهاء انتخابات الهيئة العليا، لمدة 3 أشهر جديدة.