وائل سمير: 1800 غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة.. ونتوقع استثمارات خليجية

أكد وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن القمة العربية المصغرة شهادة عالمية "للعلمين الجديدة، مؤكدا أنه نتوقع تدفق استثمارات خليجية بعد انعقاد القمة العربية.



وقال وائل سمير، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن هناك 1800 غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى أن شبكة الطرق و مطار العلمين والقطار السريع ستسهل حركة المواطنين

وتابع رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن أن تكليف القياد السياسية بأنشاء مدينة العلمين الجديد حركت كل تروس الإقتصاد، مؤكدا أن التوسع الأفقي في مدينة العمين يساعد على التنممية المستادامة

ستسهل حركة المواطنين

وأشار وائل سمير إلى العلمين الجديدة مدينة ذكية ستوفر الإقامة والإعاشة طوال العام.

