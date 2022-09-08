30 سبتمبر التسليم ..عبدالناصر: 4096 وحدة بسكن مصر في العلمين الجديدة ..فيديو

أكد المهندس محمد عبد الناصر، مدير المشروعات بسكن مصر، بمدينة العلمين الجديدة، أن العلمين الجديدة مجتمع متكامل لكل فئات المجتمع، مشيرا إلى أنه خلال يوم 30 سبتمبر بدء تسليم وحدات الحاجزين فى سكن مصر.

وقال محمد عبد الناصر، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور شادي الزيات، أن هناك 4096 وحدة بمشروع سكن مصر فى العلمين الجديدة.

وتابع مدير المشروعات بسكن مصر، بمدينة العلمين الجديدة، أنه استبدلنا المنتجات المستوردة بمحلية لتفادي آثار الأزمة العالمية



نعمل 18 ساعة فى اليوم

وأشار المهندس محمد عبد الناصر إلى أنه نعمل 18 ساعة فى اليوم ونتمنى أن يصل الانجاز لكل المصريين