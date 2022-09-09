للبنات فقط.. البطاطس سلاحك قبل الزفاف

تحتاج كل فتاة الي تفتيح جسمها وخصوصا منطقة البكيني ولكن بعد تجارب الكثير من السيدات انتشرت وصفة كورية تقول أن البطاطس سلاحك بمنطقة البكيني.



الوصفة

استخدمى شريحة طازجة من البطاطس فى تدليك المنطقة أسفل الإبط كما يمكنك عصر البطاطس ووضعها كريم على منطقة البكيني لمدة 15 دقيقة وتشطف بالماء. ويمكنكِ استخدام الخيار بنفس الطريقة.



وتعتبر البطاطس اسرع واسهل طريقه مع الانتظام تعطيكي نتائج مبهرة لذلك يمكنك أن تعتمد عليها كل عروسة قبل الزواج مع وصفة عصير الليمون للتخلص من اسمرار تحت الابط



ويعتبر الليمون من أكثر المواد الطبيعية الفعالة في تفتيح منطقة أسفل الإبط وذلك بتدليكها باستخدام عصير الليمون أو شريحة من الليمون الطازج يومياً ويتبع باستخدام كريم مرطب غير دهنى لتنعيم الجلد.



كما يمكن خلط قليل من عصير الليمون وعصير الخيار مع قليل من الكركم واستخدامه كماسك طبيعي على المنطقة لمدة 10 دقائق، حيث يعمل عصير الليمون على تفتيح اللون وامتصاص العرق ويعمل الخيار على تهدئة تهيج الجلد، أما الكركم فهو من أقوى مواد التفتيح الطبيعية التي استخدمت منذ قديم الأزل.



وصفة صودا الخبز (البيكربوناتو )للتخلص من اسمرار تحت الابط

اصنعى بنفسك ماسك صنفرة للمنطقة أسفل الإبط عن طريق خلط قليل من صودا الخبز والشبة (يمكن الاستغناء عنها فى حالة عدم توافرها) واستخدمى الماسك فى صنفرة أسفل الإبط يومياً لمدة شهر وستلاحظين اختفاء الاسمرار.



وصفة سريعة لتفتيح تحت الابط

تخلط ملعقة من الأرز المطحون مع ملعقة من الخل ويستخدم الخليط كماسك لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء الدافئ. ويعمل هذا الخليط على تفتيح لون الجلد والتخلص من البكتيريا المسببة لرائحة العرق.



وهناك بعض النصائح المهمة وهي



– الحرص على الملابس القطنية وعدم لبس الملابس من البوليستر الذى يسبب العرق وظهور اللون الداكن تحت الابطين.

من

– استعمال قناع تقشير الجلد مرة اسبوعيا بعد ازالة شعر تحت الابط

– الاقلال من حلاقة الشعر تحت الإبط واستعمال وسائل نزع الشعر الاخرى مثل الشمع لتقليل اسمرار تحت الابطين .

