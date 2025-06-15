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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف CWUR 2025

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية المرموقة، وضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، أُدرجت جامعة حلوان ضمن أفضل جامعات العالم وفق تصنيف  (CWUR) لعام 2025، والذي يختار بعناية أفضل 2000 جامعة من بين 21462 جامعة على مستوى العالم.

ويعتمد تصنيف CWUR على سبعة مؤشرات مجمعة ضمن أربعة محاور رئيسية وهي:

جودة التعليم (25%)
قابلية التوظيف (25%)
جودة هيئة التدريس (10%)
إجمالي عدد الأبحاث المنشورة (10%)
إجمالي الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية عالية الجودة (10%)
التأثير البحثي (10%)
عدد الاستشهادات (10%)

وقد جاءت جامعة حلوان ضمن 21 جامعة مصرية تم إدراجها في التصنيف، وهو ما يعكس جهود الجامعة المتواصلة في تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، إلى جانب دعمها للبحث العلمي المتميز وتعزيز قدرات خريجيها على المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

وأكد الدكتور السيد قنديل على"إن إدراج جامعة حلوان في تصنيف CWUR العالمي يأتي تتويجاً لجهود الجامعة في تحسين التصنيفات الدولية، وهو أحد المحاور الأساسية في خطتنا الاستراتيجية التي تركز على تطوير جودة التعليم والبحث العلمي ودعم الكوادر الأكاديمية، وتعمل الجامعة باستمرار على الارتقاء بمكانتها الدولية من خلال دعم النشر العلمي في المجلات المرموقة، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين على الإبداع والابتكار، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي."

ومن جانبه، أضاف الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن تقدم جامعة حلوان في التصنيفات الدولية يعكس حجم الجهود المبذولة في دعم المنظومة الأكاديمية والتشجيع على الابتكار والإنتاج العلمي الرصين، ورفع جودة العملية التعليمية وزيادة تأثيرها العلمي على المستويين المحلي والعالمي.

وقد أوضح الدكتور خالد سيد مدير وحدة التصنيف الدولي بجامعة حلوان أن  هذا الإنجاز يؤكد قدرة الجامعات المصرية بشكل عام وجامعة حلوان بشكل خاص على المنافسة العالمية وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية المرموقة.

الجدير بالذكر أن الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف CWUR لعام 2025 شملت كل من:
جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة الزقازيق، جامعة طنطا، جامعة الأزهر، جامعة بنى سويف، جامعة حلوان، جامعة قناة السويس، جامعة المنوفية، جامعة بنها، جامعة كفر الشيخ، جامعة الفيوم، جامعة المنيا، الجامعة البريطانية بمصر، جامعة سوهاج، جامعة السويس، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة أسوان.

جامعة حلوان التعليم والبحث العلمي جامعة على مستوى العالم

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