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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بينها الأبيض والكريمي والأخضر الفاتح.. لجنة المراجعة: حددنا ألوان أرضية نسخ المصحف..فيديو

المصحف الشريف
المصحف الشريف

أكد الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف، ، أنه حين ضبط نسخ مصاحف مخالفة يتم إبلاغ المصنفات، وبعد مصادرتها تحرق تحت إشراف اللجنة.


وقال عبد الكريم صالح، خلال لقائه، ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية  “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، إن جيل الشباب العامل في اللجنة يتحمل كثيرا ونحمل عليهم كثيرا في العمل.

 

وتابع  رئيس لجنة مراجعة المصحف، أنه حددنا بعض الألوان لأرضية نسخ المصحف بينها الأبيض والكريمي والأخضر الفاتح".

 

 لونه مثل الأجندة

وأشار عبد الكريم صالح إلى أن المصحف الملون لونه مثل الأجندة وهو أمر مرفوض نظرا لقدسية القرآن، وتسميته بمصحف البنات أمر خارج عن اللجنة.

 

صدى البلد مراجعة المصحف الإعلامي حمدي رزق ألوان عبد الكريم صالح

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