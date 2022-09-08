عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية الإكوادوري يستقبل السفير المصري في كيتو

السفير تامر ممدوح
السفير تامر ممدوح يقدم صورة من أوراق اعتماده

استقبل خوان كارلوس أولجين وزير خارجية الإكوادور، السفير تامر ممدوح، سفير جمهورية مصر العربية لدى الإكوادور، الذي قام بتقديم صورة من أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى الإكوادور، وحضر مراسم التسليم مديرة إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا بالخارجية الإكوادورية.


وأثنى وزير خارجية الإكوادور على العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاكوادور في الأطر الثنائية والدولية، مشيراً بصفة خاصة إلى تطلع رئيس الإكوادور للمشاركة في قمة قادة العالم التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. كما أشار وزير الخارجية إلى الأهمية التي توليها بلاده لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
 

ومن جانبه، أكد السفير المصري على العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين القائمة منذ عام 1960، منوهًا إلى أن مصر تتمتع بخصوصية في علاقاتها مع الإكوادور لكونها واحدة من خمس دول عربية وواحدة من دولتين إفريقيتين يحتفظون بتمثيل دبلوماسي مقيم في الإكوادور، حيث أنه جاري إعداد خطة عمل في هذا الإطار لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

مصر الخارجية شرم الشيخ إفريقيا الأمم المتحدة مدينة شرم الشيخ سفير جمهورية مصر اتفاقية الأمم المتحدة الشرق الأوسط وإفريقيا وزير خارجية الإكوادور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

موضوعات متعلقة

سفير مصر في مالابو يبحث التعاون الثنائي مع وزير خارجية غينيا الاستوائية

باراك وميشيل أوباما يصدران بيانا مشتركا لنعي ملكة إنجلترا

ماذا فعل سائقو التاكسي بعد سماع نبأ رحيل اليزابيث الثانية ؟

ظاهرة مثيرة فوق قصر باكنجهام تعلن وفاة اليزابيث الثانية قبل الاعلان الرسمي| فيديو

مصر تعلن تعازيها لـ بوركينا فاسو في ضحايا انفجار عبوة ناسفة وتضامنها لدحر الإرهاب

تدشين مجموعة أصدقاء المتحف المصري الكبير في أستراليا | صور

بحث فرص الاستثمار الصيني في مصر

خطة طوارئ حساسة.. وثائق سرية تكشف المهام الدقيقة لـ حكومة تراس حال وفاة ملكة بريطانيا

ترشيحاتنا

خالد ميري: قناة السويس حققت أعلى إيرادات في تاريخها.. والإنجازات هتموت المشككين..فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 9 سبتمبر 2022.. نصيحة مهمة لكل برج

قراءة سورة آل عمران يوم الجمعة .. هل تقضي الحوائج وتفك السحر؟

أخبار الفن.. بوسي تنفي طلاقها وزجها يقضي شهر العسل مع ضرتها.. اشتباكات على شباك تذاكر حفل هاني شاكر بسوريا

هاني الناظر يقدم اجراءات وقائية تحمي من جدري القرود.. فيديو

فريق كرواتي يخطف صفقة الأهلي في اللحظات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

71 عاما من الحكم.. 9 خيول ملكت عقل وقلب إليزابيث الثانية

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. سلطة باذنجان

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ