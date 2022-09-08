وزير الخارجية الإكوادوري يستقبل السفير المصري في كيتو

استقبل خوان كارلوس أولجين وزير خارجية الإكوادور، السفير تامر ممدوح، سفير جمهورية مصر العربية لدى الإكوادور، الذي قام بتقديم صورة من أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى الإكوادور، وحضر مراسم التسليم مديرة إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا بالخارجية الإكوادورية.



وأثنى وزير خارجية الإكوادور على العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاكوادور في الأطر الثنائية والدولية، مشيراً بصفة خاصة إلى تطلع رئيس الإكوادور للمشاركة في قمة قادة العالم التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. كما أشار وزير الخارجية إلى الأهمية التي توليها بلاده لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.



ومن جانبه، أكد السفير المصري على العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين القائمة منذ عام 1960، منوهًا إلى أن مصر تتمتع بخصوصية في علاقاتها مع الإكوادور لكونها واحدة من خمس دول عربية وواحدة من دولتين إفريقيتين يحتفظون بتمثيل دبلوماسي مقيم في الإكوادور، حيث أنه جاري إعداد خطة عمل في هذا الإطار لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.