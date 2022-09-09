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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جون كيري: مصر لديها أفكار جيدة لخفض الانبعاثات.. ونعقد آمالا على قمة شرم الشيخ لتفادي مخاطر التغيرات المناخية

جون كيري
جون كيري

حل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري، ضيفا على الإعلامي شريف عامر، في لقاء حصري ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

 

وأشاد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري، بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ، قائلا:  "مصر لديها أفكار جيدة جدا لخفض الانبعاثات".


وأضاف: "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة كان حدثا ناجحا للغاية، لأن عدد كبيرا من الوزراء وممثلي البلدان الإفريقية وأماكن أخرى موجودن هنا، فضلا عن أن المناقشات كانت جوهرية للغاية ومتنوعة وقائمة على الحقائق المدروسة وتتسق مع ما سيناقش في شرم الشيخ".

مصر لديها أفكار جيدة

 

وأشار: "أعتقد أن هذا الحدث يساعد في حشد إجماع حول المقاربات المختلفة، وآمل أن يشحذ قدرة الناس في ألا يحيدوا عن القضية بقضايا أخرى لذا أعتقد أنها كانت فعالية بناءة"، موضحا: "مصر لديها أفكار جيدة جدا هنا ويمكن أن تكون مفيدة جدا لأوروبا ومفيدة جدا للوضع الحالي ببسبب أوكرانيا هذه الأفكار ستعمل على خفض صافي الانبعاثات في مصر".

كيري: بايدن عزز جهود أمريكا للمزيد من المبادرات للتكيف مع التغيرات المناخية
قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري،: "الرئيس بايدن عزز جهود الولايات المتحدة بشكل كبير جدا وقادنا إلى المزيد من المبادرات الجديدة، التي لم يطرحها أي رئيس في التاريخ الأمريكي".

مساعدة البلدان
 
وأضاف: "المبادرات تتضمن برنامجا رئاسيا للطوارئ من أجل مساعدة البلدان على التكيف مع التغيرات المناخية، ومنها مبادرة زراعية خاصة لمساعدة البلدان لتكون قادرة على تعلم واستخدام ممارسات الزراعة الجديدة لإنتاج المزيج بشكل أفضل ومرونة لما يحدث من حيث ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض".

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري: "الرئيس جو بايدن يركز بشدة على محاولة تعزيز استجابة الدول حول العالم".

كيري: نعقد آمالا على قمة شرم الشيخ لتفادي مخاطر التغيرات المناخية للجميع
قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري،: "نعقد آمالا على قمة شرم الشيخ للمناخ لأن مخاطر التغيرات المناخية ستكون كبيرة على الجميع".


وأضاف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري: "لقد التزمت بعض الشركات الخاصة الكبرى بشدة في مجال المناخ"، متابعا: "لدينا 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ملتزمون بخطط حقيقة لخفض الانبعاثات".


وأشار المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري: "نحاول الآن أن نضم نسبة الـ35% الأخرى إلى ذلك المسعى، وهذا هو الأمل لما يمكن أن يحدث في شرم الشيخ، وهذا الأمل فيما يمكن أن يحدث في مثل هذه الاجتماعات".


صفر انبعاثات

وأوضح: "إذا لم نخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بدرجة كافية اعتبارا من الآن وحتى عام 2030  فإننا سنتخطى حاجز الـ1.5 درجة مئوية وبالتالي  بحلول عام 2050 سيصبح من المستحيل الوصول إلى صفر انبعاثات".

 


جون كيري: لدي ثقة كبيرة بأن مصر ستؤدي الدور المهم بوصفها رئيسا لقمة المناخ
أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري،: "لدي ثقة كبيرة بأن مصر ستؤدي الدور المهم بوصفها رئيسا لقمة المناخ كوب 27".

وأضاف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري: "مفتاح نجاح هذا المؤتمر هو التعهدات التي طرحها البعض وهؤلاء هم الذين يجب أن يكونوا موجودين ويتحملون المسئولية عن التحرك نحو الوفاء بتعهداتهم".

التطبيق إضافة حقيقة
 

وأشار المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري: "التطبيق وهي النقطة التي تكون إضافة حقيقة والإضافة هي كل المبادرات الجديدة  والأشياء التي يمكن للأشخاص القيام بها لسد الثغرات التي تركت مفتوحة في جلاسجو، وخاصة البلدان التي لم تضع مساهمات وطنية أقوي، فإذا قدموا مساهمات وطنية وكانت كافية فإن ذلك من شأنه أن يجعل المؤتمر ناجحا".


وتابع: "لا توجد قرارات في القمة المقبلة من شأنها إنشاء اتفاقية جديدة، أو شيء من هذا القبيل  لن يحدث ذلك هنا والقمة ليست من أجل ذلك، فالقمة تدور حول أطراف تتبادل المعلومات وأطراف تثبت أنها تتحرك للأمام وتنفذ وعودها أن أن يتم قطع وعود جديدة ودراسة كيفية تحقيق تلك الوعود".

ولفت المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري،: "علينا الاعتراف بأن أزمة المناخ لن تختفي ما لم نعالجها التهديد حقيقي وعميق علينا أن ننتبه له".

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