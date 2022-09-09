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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هخبيه يعني .. ندى الكامل تنفعل على متابع بسبب ارتباطها

ندى الكامل
ندى الكامل

انفعلت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، على متابع وجه لها سؤالا حول ارتباطها.

وردت عليه من خلال خاصية استوري على انستجرام وقالت:" ياجماعة مش مرتبطة ولا فيه مشروع جواز ولا حتى خطوبة، ومبيجمعنيش علاقة باى شخص وبلاش اى اشاعة تطلع تصدقونا ولو فيه حاجه انا هثول وهعلن لان اكيد مش هخبيه يعني.

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وفاجأت طليقة أحمد الفيشاوي الحمهور بإلغاء متابعة عمر كمال.. وهكذا كانت نهاية العلاقة التي ربطت بين  ندى الكامل ومطرب المهرجانات، التي يمكن وصفها بالصداقة التي استمرت قليلا لاسيما أن كلا منهما لم يصف طبيعة الصلة بينه وبين الآخر حتى الآن.

حساب ندى الكامل - طليقة الفيشاوي - عبر تطبيق انستجرام، خلا من متابعة عمر كمال وكذلك حساب الأخير أيضا، ما يكشف أن البلوك هو الذي أنهى العلاقة وليس إلغاء المتابعة، حيث أن الحظر أو البلوك لا يبقي على متابعة أي شخص للأخر.

وصلة رقص

وتجاهلت تلك الازمات بوصلة رقص في فيديو نشرته عبر ستوري حسابها ب"انستحرام وظهرت تغنى وترقص على أنغام أغنية “الحلق” للمطرب سعد لمجرد.

طليقة الفيشاوي تعترف بحبها لـ عمر كمال 

يأتي ذلك بعدما، اعترفت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بحبها للفنان عمر كمال، حيث أبدت إعجابها بصوته عن حمو بيكا.

لتثير بذلك ندى كامل التساؤلات مرة أخرى حول ارتباطها بالفنان عمر كمال بعد أخبار كثيرة تم تداولها خلال الفترة الماضية .

طليقة أحمد الفيشاوي وعمر كمال
وأثار الفنان عمر كمال، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد أنباء خطبته من ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بعدما نشر الأول صورة لحبيبته وهو يخفي وجهها.

وتساءل بعض من نشطاء السوشيال ميديا، حول إن كانت حبيبة أو خطيبة عمر كمال هي طليقة أحمد الفيشاوي حقًا، لا سيما بعد اقتراب الثنائي من بعضهما البعض خلال الفترة الأخيرة، وترددهما على عدد من الأماكن العامة خلال الفترة الأخيرة.

ولكن تأكدت الشكوك لدى بعض من النشطاء، بسبب بعض المقتنيات التي ظهرت مع حبيبة عمر كمال (صاحبة الوجه الخفي) وطليقة أحمد الفيشاوي، مثل نقشة أظافر أصابعها، والنظارة التي ترتديها، ولون وشكل الشعر وطريقة تصفيفه، في الوقت التي ترتدي الأخيرة دبلة الخطوبة في إصبعها بالفعل.

 

طليقة الفيشاوي طليقة أحمد الفيشاوي الشيخ مظهر شاهين مظهر شاهين مطرب المهرجان سعد لمجرد مطرب المهرجانات

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