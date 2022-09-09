رئيس نادي الحمام يكشف كواليس الخلاف مع اتحاد الكرة بشان تغيير شكل مسابقة القسم الثاني

كشف عدلي رسلان، رئيس نادي الحمام، كواليس إصرار اتحاد الكرة على تغيير شكل مسابقة القسم الثاني بداية من الموسم المقبل.

وتابع رئيس نادي الحمام في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC، فوجئنا من 20 عام تحدث معنا عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأكد لي أننا نرغب في الاجتماع مع رئيس اتحاد الكرة، واجتمعنا في حضور جمال علام، بالإسكندرية، واعتذار خالد الدرندلي، واعتدنا أن حازم إمام ومحمد بركات لا يحضران اجتماعاتنا.

وأكمل رسلان، كنا 44 نادي في الجلسة، وأكدنا لهم بان تهبيط 9 أندية مرة واحدة، سيقضي على العديد من الأندية الجماهيرية، ولم نرفض الفكرة وإنما نرغب في تنفيذها بشكل تدريجي.

وأتم رسلان، اجتماع المحلة رفض 14 نادي المقترح من 16 ناد حضر الجلسة، وفي القاهرة رفض 10 من 16.