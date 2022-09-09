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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظهرت لأول مرة في الملعب.. علاقة مثيرة تجمع بين الملكة الراحلة إليزابيث وكرة القدم.. تفاصيل

الملكة الراحلة إليزابيث
الملكة الراحلة إليزابيث

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن ارتباط الملكة الراحلة  إليزابيث  بكرة القدم ، منذ توليها حكم بريطانيا.

 

وظهرت لأول مره للشعب بعام 1945 بملعب "ويمبلي" وهي أميرة ، واستلمت كأس الاتحاد الإنجليزي أكثر من مرة لفرق مختلفة .

 

واستلمت كأس العالم لبريطانيا في كرة القدم عام 1966 ، كما وسلمت ألمانيا لقب يورو عام 1996 .

وكانت ميولها الكروية لفريق " وست هام يونايتد ، كما ودعت لاعبي أرسنال لقصرها عام 2006 . 

ووقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - في منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.


يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية كانت قد زارت سنغافورة في مارس 2006 مع زوجها الأمير فيليب بعد أن كانا في ملبورن لحضور دورة ألعاب الكومنولث في ذلك العام.. وقبل ذلك، قاما بزيارة سنغافورة عامي 1972 و 1989.

 

إليزابيث فضائية العربية ملعب ويمبلي توك شو الملكة إليزابيث الثانية

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