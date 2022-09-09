خطة جسر لندن.. ماذا ينتظر بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

خطة جسر لندن.. يتساءل الجميع منذ لحظة إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عن عمر يناهز 96 عاما، ما هو معني مصطلح يتردد بكثرة وهو "خطة جسر لندن".

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

خطة جسر لندن هو الاسم السري الذي أُطلق على الخطة الموضوعة للأيام والأسابيع التي ستعقب وفاة الملكة إليزابيث، التي تربعت على العرش الملكي منذ العام 1952، في أطول حكم لملك في التاريخ البريطاني.

ويرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن الخطة الموضوعة للأيام والأسابيع التي ستعقب وفاة الملكة إليزابيث، والتي تكون كالتالي:

إعلان وفاة الملكة إليزابيث

وجرى التخطيط منذ الستينيات، إلى كيفية التعامل مع الأيام العشرة الأولى بعد وفاة صاحبة الجلالة، ما يضمن انتقالا سلسا للعرش إلى ابنها الأكبر، الأمير تشارلز- الذي يصبح ملكا تلقائيا عند وفاتها، وعرفت تلك الترتيبات بـ خطة جسر لندن.

وتبدأ خطة جسر لندن، بنقل سكرتير الملكة الخاص، اللورد إدوارد يونج، رسالة على الفور إلى رئيس الوزراء في ذلك الوقت، ويكون نص الرسالة "سقط جسر لندن"، ليبدأ رئيس الوزراء لاحقا تنفيذ الخطة.

من يخلف الملكة على العرش؟

يتم إبلاغ 15 حكومة خارج المملكة المتحدة عبر خط آمن في غضون دقائق، ويتبع ذلك 36 دولة وزعماء دول الكومنولث حول العالم، وعقب ذلك، ستحمل بوابات قصر باكنجهام لافتة سوداء بالنبأ، وفي الوقت ذاته، ينقل الخبر إلى وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.

وبوفاة الملكة، أصبح الابن الأكبر للملكة، الأمير تشارلز، ملكا على الفور، وتغلق البورصة والمتاجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة أبوابها على الأرجح لهذا اليوم بدافع الاحترام.

ويلقي الأمير تشارلز في اليوم التالي المباشر لوفاة الملكة، أول خطاب رسمي له كملك وذلك في بث مباشر، وتقسم الحكومة له بالولاء، مع إطلاق 41 قذيفة مدفعية تحية في هايد بارك بالعاصمة لندن، ومن ثم سينطلق الملك تشارلز الثالث في جولة بالمملكة المتحدة ليزور قادة الحكومات في عواصم المقاطعات، إدنبره وبلفاست وكارديف، قبل العودة إلى لندن.

وبعد أربعة أيام من وفاتها، يُنقل نعش الملكة في موكب عسكري من قصر باكنجهام إلى قاعة وستمنستر، وهناك سترقد خلال الأيام الأربعة التالية، وبعد ذلك ستقوم عائلة الملك تشارلز وكبار الشخصيات بتأبين الملكة ثم ستفتح الأبواب أمام مئات الآلاف من الأشخاص الذين سيصطفون في طوابير بالخارج، ما تشير التقديرات إلى أن الجنازة ستقام بعد 10 إلى 12 يومًا من وفاة الملكة.

خطوات رسمية لجنازة الملكة

في الساعة 11:00 صباحا، ستتناغم أجراس بيج بين، وستصمت البلاد ويجلب التابوت إلى كاتدرائية وستمنستر، حيث سيخفض 2000 ضيف مدعو رؤوسهم للصلاة، وبعد القداس، ينقل التابوت إلى قلعة وندسور ثم أخيرا إلى كنيسة القديس جورج، حيث من المرجح أن تدفن الملكة إليزابيث الثانية بجوار والدها الملك جورج، ومن المرجح أن يقام احتفال تتويج رسمي للملك تشارلز، بعد الجنازة مباشرة.

وفاة الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عاما

وحسب خطة جسر لندن، يتم إجراء "سلسلة مكالمات" بعد ساعات من وفاة الملكة لإبلاغ رئيس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، والعديد من كبار الوزراء، والمسؤولين الحكوميين.

ويتم إبلاغ رئيس الوزراء من قبل السكرتير الخاص للملكة، وكذلك مكتب مجلس الملكة الخاص، كما يتم إعطاء الأمناء الدائمين للوزارات نصًا لإبلاغ وزراء الحكومة الآخرين نصه: "لقد تم إبلاغنا للتو بوفاة جلالة الملكة".

وبدوره يرسل سكرتير مجلس الوزراء رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى كبار موظفي الخدمة المدنية، نسخة مسودة كتب عليها: "زملائي الأعزاء، أكتب بحزن لأبلغكم بوفاة جلالة الملكة"، وبعد تلقي هذا البريد الإلكتروني، بالفعل تم تنكيس الأعلام عبر وايت هول (هو طريق في مدينة ويستمنستر وسط لندن) إلى نصف سارية.

أمضت 66 عاما على العرش البريطاني الملكة الأكثر بقاءا في الحكم

إلغاء المباريات وإغلاق المتاجر

أما عن الجمهور، فتم إخبارهم بإخطار رسمي تسلمه الأسرة المالكة، حسب ما ورد في الوثائق، ويقوم الطيارون أيضًا بإبلاغ الركاب على متن الرحلات الجوية إذا تم الإعلان عن الأخبار عندما يكونون في الجو.

ويتم إغلاق المتاجر وإلغاء المباريات الرياضية، حيث تنعي الأمة البريطانية الملكة التي توفيت بعد أن خدمت البلاد فترة طويلة إمتدت من 1952.

وبعد عام كامل من الوفاة، يقام حفل ضخم للملك تشارلز، الذي يملك الحرية في اختيار اسمه التتويجي الجديد، احتفالا بكونه ملك المملكة المتحدة.

والجدير الذكر، أن جنازة ملكة بريطانيا ستكون الجنازة الأضخم في العصر الحديث والتي يجري متابعتها حول العالم، ونظرًا للعطلات الرسمية المتعددة ونفقات الجنازة واحتفالات التتويج، فإن الاقتصاد البريطاني سيتكلف مليارات الجنيهات.