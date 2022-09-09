لم يعلن.. مؤرخ يكشف مرضا خطيرا تسبب في وفاة الملكة إليزابيث

قال الدكتور عادل درويش ، المؤرخ بمجلس العموم البريطاني ، إن وفاة الملكة إليزابيث الثانية كان بعد معاناة مع المرض ، وألام العظام ، موضحا أنها كان من المتوقع أنها تعاني من سرطان العظام ولكن لم يكن أحد يصرح بذلك .

وتابع الدكتور عادل درويش ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت الصخرة التي تقف عليها الأمة البريطانية ، وكانت بالجدة الكبيرة لبريطانيا ، متابعا :" كانت تجمع الخلافات والأزمات مثل الجدة " .

وأردف، أنها أدت واجبها الدستوري الأخير قبل وفاتها بقبول رئيس الوزراء " جونسون " ، وتعين رئيس وزراء جديد ، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع السكرتير الدائم لمجلس الوزراء ، ورئيس الوزراء لتولي الرئيس " تشارلز " الحكم .

وأعلن ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، في وقت سابق اليوم، أن مدة الحداد في البلاد على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستستمر أسبوعا بعد جنازة، في وقت أشار القصر الملكي إلى أن موعد التشييع سيعلن في الوقت المناسب.

وكانت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، توفيت الخميس في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما، قضت 70 عاما على عرش بريطانيا، وقضى الملك الجديد، تشارلز الثالث، معها الساعات الأخيرة من حياتها هناك.