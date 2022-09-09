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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 50 كيلو جرام أسماك مجمدة مجهولة المصدر في سوهاج

صدى البلد

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، منذ قليل، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أي مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 50 كيلو جرام أسماك مجمدة، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمحل لبيع المجمدات مِلك أربعيني، دائرة المديرية.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من وحدة مباحث التموين، مفادها ضبط 50 كيلو جرام أسماك مجمدة، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج التموين أسماك أسماك مجمدة اخبار محافظة سوهاج

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