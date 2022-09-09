عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد إنقاذ 7 أشخاص وغرق اثنين.. تحذيرات من نزول البحر في العريش

دوامات وتيارات مائية
دوامات وتيارات مائية علي شاطيء العريش

حذر فرق الإنفاذ المنتشر على شواطيء مدينة العريش شمال سيناء، المواطنين من نزول البحر للاستحمام، نظرا لوجود تيارات ودوامات مائية علي شواطئ شمال سيناء، لليوم الثاني علي التوالي. 

ومنع المنقذون الأطفال والشباب من نزول البحر للاستحمام خشبة تعرضهم للغرق، مؤكدين أن بحر العريش، مليء بالدوامات الخطرة التي تؤدى الى الغرق. 
 

٧ حالات غرقي


ولفت أيمن الصفران مشرق علي فريق إنقاذ، إلى أنه يجب علي الأهالي منع أبناءهم من نزول مياه البحر  للسباحة، نظرا لوجود تقلبات مناخية خطرة تشهدها المنطقة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ ٧ حالات من الغرق، بينما لقي اثنان مصرعهما غرقا علي شاطيء غرناطه مسا أمس الخميس. 

وشدد على ضرورة اتباع تعليمات مسئولى الشواطئ وفرق الإنقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول البحر بالشواطئ المفتوحة، حفاظًا على أرواح الجميع.

txt

طلبة شمال سيناء يطالبون بتنفيذ قرار الوزراء بإضافة نسبة الـ1% لمجموع الدرجات

العريش غرق شواطيء حالات البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

بلاغ رسمي| جيجي وعبدالله رشدي في النيابة العامة .. هل تورط الداعية في الاغتصاب ؟

اتصالحنا .. دينا الشربيني ترد على إهانة عمرو دياب لها بكلمة واحدة|فيديو

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو

طارق السيد: لو الأهلي بيلعب لن أشجعه.. ورد مفاجئ من علاء ميهوب|فيديو

ترشيحاتنا

تطور جديد في أزمة مصطفي فتحي.. تفاصيل

خطيب الأوقاف: الغافل عن الدنيا تتوقف جوارحه عن العمل

أثارت حفيظة اليهود.. سر رفض إليزابيث الثانية زيارة إسرائيل طوال حياتها

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب عالميا.. كم سعر عيار 21 اليوم في مصر؟

خطيب الأوقاف: القرآن حثنا على اغتنام الدنيا والآخرة معا

القومي للمرأة: بناء قدرات الممرضات لتقديم خدمات جيدة للسيدات المعنفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه محتشم.. حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها| شاهد

بفستان دانتيل قصير.. ميار الغيطي تستعرض أناقتها| شاهد

مش هتصدق شكلها.. والدة هيفاء وهبي تثير ضجة على السوشيال ميديا

أكثر من نصف مليون.. سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور|شاهد

فيديو

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ