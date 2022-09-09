بعد إنقاذ 7 أشخاص وغرق اثنين.. تحذيرات من نزول البحر في العريش

حذر فرق الإنفاذ المنتشر على شواطيء مدينة العريش شمال سيناء، المواطنين من نزول البحر للاستحمام، نظرا لوجود تيارات ودوامات مائية علي شواطئ شمال سيناء، لليوم الثاني علي التوالي.

ومنع المنقذون الأطفال والشباب من نزول البحر للاستحمام خشبة تعرضهم للغرق، مؤكدين أن بحر العريش، مليء بالدوامات الخطرة التي تؤدى الى الغرق.



٧ حالات غرقي



ولفت أيمن الصفران مشرق علي فريق إنقاذ، إلى أنه يجب علي الأهالي منع أبناءهم من نزول مياه البحر للسباحة، نظرا لوجود تقلبات مناخية خطرة تشهدها المنطقة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ ٧ حالات من الغرق، بينما لقي اثنان مصرعهما غرقا علي شاطيء غرناطه مسا أمس الخميس.



وشدد على ضرورة اتباع تعليمات مسئولى الشواطئ وفرق الإنقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول البحر بالشواطئ المفتوحة، حفاظًا على أرواح الجميع.