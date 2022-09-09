ميدو يشارك جمهوره صورة مع زوجته.. شاهد

نشر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، صورة مع زوجته عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام ”.

وعلق ميدو على الصورة: “ off ”، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة على إعجابهم

ويذكر أن أكد أحمد حسام ميدو، أن مدرب الأهلي الجديد الذي سيأتي خلفا لريكاردو سواريش المدير الفني السابق مدرب مميز.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي تعاقد مع مدرب جامد، ومدرب معلم، وبطمن جمهور الأهلي، إن المدرب اللي جاي مدرب كبير" .

أضاف: "كل اللي اتقال من أسماء عن المرشحين لتدريب الأهلي على المواقع كل الأسماء غلط، والأهلي بيستخدم سياسة بص العصفورة شغال في حتة تانية خالص" .



وختم حديثه قائلا: "حسام غالي تعامل مع ملف مدرب الأهلي الجديد بشكل رائع وحسم التعاقد مع مدرب كبير صاحب خبرات"