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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 : تحصل على ترقيه

صدى البلد

تشير توقعات برج الثور اليوم، أن حالتك المالية قد تتحسن اليوم حيث قد يكون لديك مصادر دخل جديدة.

وإليك توقعات برج الثور اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

قد تجلب لك استثماراتك السابقة أرباحًا جيدة، قد تحصل على نتائج جيدة حتى بعد الانتهاء من مهمة سهلة، كل عقبات عملك قد تنفجر اليوم، قد تتحسن حالتك المالية اليوم حيث قد يكون لديك مصادر جديدة للدخل، قد تحصل على حوافز جيدة لعملك، إذا كنت تبحث عن وظيفة، فقد تحصل على فرصة مرغوبة اليوم، قد يساعدك زميلك في مشروع مهم.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم هو اليوم الذي يمكنك فيه أداء أفضل ما لديك في العمل، قد يكون لديك ارتباط كبير مع رئيسك في العمل، قد تحصل على بعض المسؤوليات الجديدة حيث قد تحصل على ترقية.

توقعات برج الثور صحيا

تشعر بصحة أفضل اليوم لأن مشكلتك الصحية المزمنة قد يتم علاجها الآن، يمكنك البدء في ممارسة التأمل أو اليوجا لتكون إيجابية من حولك. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

يمكنك التعامل مع علاقتك بشريكك بحساسية مطلقة، قد تفهم أهمية الحب والثقة تجاه شريكك، قد تعمل على جلب طاقة جديدة في علاقتك.

حظك اليوم .. برج الثور وتوقعات شهر سبتمبر 2022

قد تقضي بعض الوقت في شراء بعض الأشياء الإبداعية أو القطع الأثرية لتجديد منزلك ، مما قد يساعدك على زيادة وضعك الاجتماعي. 

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