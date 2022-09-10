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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مجسم.. نيللي كريم تخطف أنظار جمهورها عبر أنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نيللي كريم بأطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم  باللون الاسود ،مما حازت علي إعجاب متابعيها.

نيللي كريم تشارك متابعيها صورة من كواليس أحد أعمالها.. شاهد

بفستان أسود .. نيللي كريم تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

 

وكانت أعلنت الفنانة نيللي كريم بدء تصوير فيملها الجديد “ع الزيرو” الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، ومن المتوقع عرضه قريبا.

فيلم “ع الزيرو" تأليف مدحت العدل، إنتاج جمال العدل، وإخراج محمد العدل، وقال محمد رمضان في تصريحات سابقة، إن فيلمه الجديد "ع الزيرو" دراما وأكشن يناقش قضايا اجتماعية مهمة، ويشهد قصة حب وعلاقات اجتماعية مختلفة.

وقالت نيللي كريم من قبل إنها تقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولي في رمضان المقبل 2023 وهذا سيحتاج منها بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية و العمل ، حتي تستطيع تقديم عمل مقنع و يحترم عقل المشاهد".

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