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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية بسبب أنشطتها السيبرانية

أمريكا
أمريكا

أدرجت الولايات المتحدة، وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، ووزير الاستخبارات إسماعيل الخطيب في إيران، على لائحة العقوبات؛ بسبب المشاركة في أنشطة سيبرانية ضارة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.


وذكر وزير الخارجية اﻷمريكي أنتوني بلينكن- في بيان، /الجمعة/- أن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية قامت بالمشاركة مع جهات فاعلة في مجال التهديد السيبراني تتمتع برعاية الحكومة الإيرانية بحسب تقييمنا بتعطيل أنظمة الكمبيوتر الحكومية الألبانية في يوليو 2022، مما أجبر الحكومة على تعليق الخدمات العامة التي تقدمها لمواطنيها.


وأضاف البيان أن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني اﻹيرانية ووكلاءها السيبرانيين نفذوا منذ العام 2007 على الأقل عمليات سيبرانية ضارة تستهدف مجموعة من المنظمات الحكومية والتابعة للقطاع الخاص عبر مختلف قطاعات البنية التحتية الحيوية، وقد تتسبب الهجمات السيبرانية الإيرانية التي تستهدف الخدمات الحكومية المدنية وقطاعات البنية التحتية الحيوية بأضرار جسيمة لهذه الخدمات وتتجاهل قواعد السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم في المجال السيبراني.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كافة الأدوات المناسبة؛ لمواجهة الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

الولايات المتحدة وزير الخارجية الخارجية الحكومة الإيرانية لائحة العقوبات

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أمريكا تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية بسبب أنشطتها السيبرانية

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