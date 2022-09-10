شاب يتسلق أطول ناطحة سحاب في بريطانيا.. وكارثة في انتظاره |شاهد

على طريقة توم كروز، تسلق شاب مهووس بالمرتفعات أطول ناطحة سحاب في بريطانيا The Shard الواقعة في العاصمة لندن، وذلك من خلال حركات سريعة تركت المارة في المواطنين والشرطة في ذعر.

شق المتسلق طريقه صعودًا إلى ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها 310 أمتار - وهي أعلى مبنى في بريطانيا - وذلك لالتقاط صورة سيلفي من أعلاها.

تعرفت الشرطة على هوية المتسلق باعتباره مغامر متهور ويدعى آدم لوكوود، وقد نشر صورة شخصية في الجزء العلوي من المبنى على Facebook.

هرعت الشرطة والمسعفون ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث بالقرب من محطة لندن بريدج في بريطانيا محاولين إقناعه بالنزول، حسبما ذكرت ذا صن.

كارثة في انتظار المغامر

كما تم تطويق المنطقة لتجنب أية كوارث، لكن رغم مغامرته المجنونة والجريئة أكدت الشرطة في وقت لاحق أن الشاب البالغ من العمر 21 عاما اعتقل للاشتباه في التعدي على ممتلكات الغير.