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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لاب توب ودراهم إماراتية .. تجديد حبس سائق لسرقته حقيبة بقطار في سوهاج

صدى البلد

قررت النيابة العامة دائرة قسم أول سوهاج، حبس سائق في بداية الثلاثينات من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لسرقته شنطة بها لاب توب ماركة شهيرة وساعة يد ونظارة شمس، و450 درهم إماراتي، بقطار "القاهرة- أسوان"، بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بورود محضر أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ المدعو (أحمد. ا. م- 53 سنة- مهندس مساحة- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج)، بسرقة حقيبته الخاصة وبداخلها جهاز لاب توب ماركة شهيرة– ساعة يد– نظارة شمس– مبلغ مالي 450 درهم إماراتي– بعض المتعلقات الشخصية.

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تفاصيل الواقعة

وذلك أثناء تواجده داخل قطار "القاهرة- أسوان"، حال تركها بجوار المقعد المُخصص له والتوجه لدورة المياه وعقب عودته إكتشف سرقة الحقيبة المُشار إليها.

وتوصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة المدعو (إسلام. س. ع- 30 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل)، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة.

تم ضبط المتهم وبحوزته الحقيبة وبداخلها المُتعلقات المُشار إليها، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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