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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعضاء مجلس العموم البريطاني يؤدون قسم الولاء للملك تشارلز الثالث

صدى البلد

أدى أعضاء مجلس العموم البريطاني، من بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس، اليوم /السبت/ قسم الولاء للملك الجديد تشارلز الثالث، وذلك خلال جلسة خاصة للمجلس.


وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) أن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، بدأ في أداء القسم ثم تبعه أعضاء المجلس، مشيرة إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، يحتشد أعضاء المجلس من أجل الإشادة وتكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.


وكان مجلس اعتلاء العرش البريطاني قد أعلن - في وقت سابق اليوم - الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ البلاد. وتعهد الملك - خلال كلمة عقب إعلانه ملكا - بتكريس الباقي من حياته للقيام بدوره تجاه البلاد والذي وكل إليه بوفاة والدته الملكة.

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