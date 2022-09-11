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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات ثقافية وورش حكي بثقافة الفيوم

أنشطة ثقافة الفيوم
أنشطة ثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية. 

وعقدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة مناقشة فى كتاب "إعادة تدوير القمامة" أعداد جانين آموس دارتها نجوى احمد بدأت المناقشة بتعريف معنى عملية تدوير النفايات، هي عملية استخدام واستعادة وإعادة معالجة مواد النفايات والمخلفات سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية بهدف تقليل أثرها واستخدامها في الصناعات والمنتجات المختلفة من جديد، كما نفذ نادى المرأة بالمكتبة ورشة أشغال يدوية من قماش الموهير نفذتها فاطمة محمد وتم تنفيذ دبدوب بطريقة سهلة ومبسطة ومعرض ختامى لمنتجات الاشغال اليدوية والفنية التى تم تنفيذها خلال الأجازة الصيفية التى تم تدريب الرواد فيها على مختلف الحرف اليدوية مثل الخرز والتطريز والخياطة وغيرها، فيما نفذت مكتبة الطفل ورشة فنية من الورق نفذتها رضا محمد وهند عبد التواب وتم تنفيذ لوحة فنية من الورق الكانسون عبارة عن ورود وأشكال أخرى.

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قدمت مكتبة جرفس الفرعية ورشة حكي مع الاطفال عن "سلسلة كتاب اقرأ فكر. العب حول كتاب المشاركة" تأليف د. على الجمل بجمعية تنمية المجتمع للأيتام بسنورس وتم شرح مبسط لمحتوى الكتاب ومشاركة المجتمع بعضه البعض في جميع مجالات الحياة المعيشة، بجانب ورشة رسم حر عبر فيها الاولاد عن آرائهم وأفكارهم من خلال هذا العمل وتعليم الرسم، بينما اعدت مكتبة حي جنوب الفرعية حوار مفتوح بعنوان "تداعيات متحوركورونا والتصدي للموجة السادسة" قدمتها سناء احمد مشرفة بالمركز الطبي الحضري بالتعاون مع المركز الطبي الحضري، فيما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا ورشة حكي بعنوان "الارانب الكسلانة" تأليف فاطمة ابراهيم نفذتها نجاة شعبان بحضانة انأمل.

 

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الفيوم محاضرات ثقافية ورش حكي ثقافة الفيوم

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