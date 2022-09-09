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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جني القطن في الفيوم.. والزراعة: نسعى لتذليل العقبات أمام الفلاحين

قطن الفيوم يبشر بالخير
قطن الفيوم يبشر بالخير

تابع المهندس علي مسعد مدير مديرية الزراعة بالفيوم جني محصول القطن “الذهب الأبيض” بمركز سنورس أول.

ضمت المساحة المنزرعة قطن 5 أفدنة ناحية جرفس زراعة مصطفي مين ابراهيم زراعة حيوي معامله بطفيل الترايكوجراما ضمن مساحة ١٠٦٠ فدان بمركز سنورس، والمحصول مبشر يتراوح من ١٠ إلى ١٢ قنطارا للفدان.

 

كما تابع الحلقات التسويقية المخصصة لاستلام محصول القطن وأضاف أنه تزامناً مع بدء موسم زراعة محصول القطن، قامت المديرية بتنفيذ ندوات إرشادية حقلية للمرشدين الزراعيين والمزارعين، لاستعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية، وكذلك تعريفهم بأصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، وموفرة للمياه والطرق الحديثة في جني المحاصيل، وذلك بهدف النهوض بالمحصول وزيادة إنتاجيته.

 

وأشار إلى أن أجهزة المديرية الإرشاد والمكافحة والتعاون تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، ، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

 

وكيل زراعة الفيوم يضع خطة لارتفاع معدل الإنتاج

 

 

 

مبشر بالخير.. زراعة الفيوم: جني محصول القطن عالي الجودة بالمحافظة

 

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الفيوم قطن الفيوم الذهب الأبيض سعداء جنى القطن

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