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رئيس التحرير
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أخبار العالم

"الكرملين": بوتين ليس لديه خطط لإجراء أي محادثات مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث

صدى البلد

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ليس لديه خطط لإجراء أي محادثات مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث.


وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف - في تصريحات صحفية، أوردتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم/السبت/- إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يُخطط لإجراء محادثات هاتفية دولية الأسبوع المُقبل، لن تشمل أي محادثات مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث.


وأوضح أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجري مُكالمات هاتفية دولية الأسبوع المُقبل وليس لديه إتصالات أومُحادثات هاتفية مُقررة مع الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا حتى الآن.

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