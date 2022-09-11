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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حسرة وأنين بين المزارعين.. الجفاف يقضي على موسم الحصاد حول العالم

الحصاد
الحصاد

مع اكتمال القمر بدراً في سبتمبرمن كل عام، يكون المزارعون حول العالم على موعد مع مناسبة هامة، وهي «الحصاد»، الأمر الذي جعلهم منذ عقود يطلقون على قمر شهر سبتمبر المكتمل «قمر الحصاد».

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وخرجت هذه التسمية من قبائل «الغونكوين» و«الإيروكوا» الأصليين في أميركا الشمالية، ثم سرعان ما انتشرت في أجزاء كبيرة من العالم، حيث يستغل المزارعون سطوع القمر للعمل تحت أنواره المميزة في متابعة الحصاد، وتجهيز الأرض لزراعة المحصول الجديد، وسط فرحة بحصاد نتاج الجهد والعرق، والاستعداد لموسم زراعي جديد.


ولم يخلف القمر كعادته موعده في الظهور، ولكن الجفاف الذي شهده العالم هذا الصيف تسبب في إطفاء فرحة الحصاد، حيث كان العالم على موعد مع موسم «استثنائي في الدمار» بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة هذا الصيف، التي تسببت في جفاف، ترك أثره السلبي على إنتاجية المحاصيل.

 

أسواق السلع الأساسية


ففي أميركا، تسببت ظروف الجفاف والطقس القاسي في دمار العديد من المحاصيل الصيفية والفواكه والخضراوات، ونقل تقرير لصحيفة «الواشنطن بوست» في 5 سبتمبر الجاري عن «اتحاد مكتب المزرعة الأميركية»، وهو لوبي يمثل الشركات الزراعية الكبيرة، قولهم إن «هذه المحاصيل انخفضت بما يصل إلى الثلث مقارنة مع العام الماضي».


ووفق التقرير، نقلت الصحيفة عن المحللين في «رابو بنك»، وهو شركة هولندية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية تجمع البيانات حول أسواق السلع الأساسية، قولهم إن «انخفاض إنتاج الذرة الأميركية هذا العام، يتجاوز انخفاضاً مماثلاً في الإنتاج بسبب الجفاف أيضاً عام 2012».
ولا يبدو الوضع في أوروبا أفضل حالاً، حيث يقول تقرير يوليو  الصادر عن مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية، إن إنتاج المحاصيل الأساسية، مثل دوار الشمس والحبوب، سيكون «أقل بكثير» من المستويات المعتادة.


ويقول المزارعون البلجيكيون في تقرير نشره موقع «بوليتيكو» الأميركي في 17 أغسطس  الماضي، إن المحاصيل مثل البطاطس والفاصوليا «تحترق بفعل الشمس»، بينما يتوقع المزارعون في فرنسا ورومانيا، وكلاهما من كبار مصدري الحبوب في العالم، خسائر في الإنتاج تصل إلى 14 و35 في المائة على التوالي.


ونقل نفس التقرير عن اتحاد الزراعيين الإيطاليين «كولديريتي»، قوله إن «الجفاف تسبب في خسارة ما يصل إلى 30 في المائة من محصول الأرز».


وعانى المزارعون في الصين أيضاً، من وضع استثنائي بعد أن انخفض منسوب المياه في بحيرة «تاي» المحصورة بين مقاطعتي «تشونغتشينغ» و«سيشوان» في الجنوب الغربي، حيث انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 20 عاماً.


وقالت وزارة المياه الصينية في 11 أغسطس إن الجفاف قد أثر بالفعل على ما يقرب 22 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الصالحة للزراعة.


وفي المنطقة العربية، كانت المغرب من أكثر الدول المتأثرة بالجفاف، الذي سيترك أثره على حصاد الزيتون هذه الأيام، كما توقع رئيس منظمة الزيتون المغربية رشيد بنعلي، في تقرير نشره موقع «الزراعة المغربية» في 23 أغسطس الماضي.


ورغم أن الزيتون يتكيف مع المناخات الحارة والجافة فإنه يحتاج إلى الحد الأدنى من الأمطار في الشتاء والربيع، وهو ما لم يحدث هذا العام، لذلك فإن جميع مناطق الزيتون المغربية باستثناء المنطقة الشرقية، تعاني من انخفاض كبير في الإنتاج هذا العام، كما أوضح بنعلي.

 

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