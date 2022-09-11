مزورتش حاجة.. رد ناري من مجدي عبد الغني بعد إحالته إلى النيابة

كشف أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي أن الجمعية المصرية للاعبين كرة القدم المحترفين هي أحد الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي وهي معنية بأحوال اللاعبين المحترفين داخل جمهورية مصر العربية والجمعية تخضع لوزارة التضامن الاجتماعي والقائم علي مجلس الإدارة الكابتن مجدي عبد الغني وبها عدد من الأعضاء الممثلين داخل مجلس الإدارة.

وأضاف "عبد الموجود" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الوزارة تلقت شكوي من أحد أعضاء الجمعية في شهر مايو الماضي فيما يخص علي توقيعه علي محضر الجمعية الغير عادية التي عقدت خاصة بالجمعية وبها بعض الأمور الخاصة في الجمعية.

وبناء علي تلك الشكاوي قامت وزيرة التضامن نيفين القباج بالتوجيه لتشكيل لجنة مالية وإدارية وقانونية لإعادة فحص كافة أعمال الجمعية للتأكد من صحة المخالفات التي تمت الإشارة إليها في تلك الشكوي وكذلك فحص كافة أعمال الجمعية.

وأكد أن أغلب البدلات كانت للكابتن مجدي عبدالغني بسبب سفره الكثير للخارج ولكن القانون قام بتنظيم بدلات رؤساء مجلس إدارة الجمعيات بسبب أن العمل الأهلي يعتبر عمل تطوعي خيري.

وأوضح أيمن عبد الموجود أن اللجنة رصدت مخالفات متعلقة بعلاج الكابتن مجدي عبدالغني في الخارج علي حساب الرابطة، مشيرا إلى أن أحد المخالفات الأخري هو ان مجلس الإدارة الخاص بالجمعية قرر شراء شقة في العجوزة بدون الرجوع لخبير عقاري لتثمين الشقة وفي نفس الوقت قام الكابتن مجدي عبد الغني بشراء شقة في نفس الدور بثمن أقل.

رد مجدي عبد الغني على الاتهام

ورد الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ولاعب المنتخب الوطني، على الاتهام الموجه له، وقال :" هوضح هنا فى برنامجي، مش مع الإعلامي عمرو أديب، و الإعلامية لميس الحديدي".

وتباع خلال تصريحات تلفزيونية:" انا بوضح للرأي العام، واللى عايز يفهم يفهم، و اللى مش عايز يفهم هو حرب، وأن هناك مذكرة كاملة بكل شئ".

ولفت على أنه لم يزور لأحد، وأن هذا الشخص موجود خارج مصر، وتم القبض عليه فى إلمانيا، ومطلوب لـ التجنيد".