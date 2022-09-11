​استمرار ورشة تصنيع الروبوت والبرمجة بـ ثقافة السويس

أقام نادي العلوم بقصر ثقافة السويس عمل ورشة عملي لتدريب أبناء السويس على تدريب و تجميع الروبوت و الساعة الرقمية بقاعة الحاسب الآلي بقصر الثقافة ، تم شرح مقدمة في علم الالكترونيات و البرمجيات و كيفية تصنيع ساعة رقمية، وما هو الروبوت وكيف يتم برمجته، والتعرف علي خطوات تصنيعه حاضرها مهندس استشاري محمد يحيي عضو نقابة المهندسين المصرية والكندية ، و إلياس محمد المدرب بأكاديمية Nouryas Tech.

تمت الورشة العملي اليوم في وجود أولياء أمور المتدربين ، تم التعرف علي مكونات الروبوت والساعة وأهمية كل جزء ووظيفته وتم تجميع الأجزاء الأولى للساعة الرقمية.

وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتور نيفين الكيلاني لنشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية و برعاية

اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.