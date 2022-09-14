مرتضي منصور: أنقذت ممدوح عباس من 15 سنة سجن

مرتضي منصور يؤكد انا من أنقذت ممدوح عباس من السجن

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه أنقذ ممدوح عباس من السجن بسبب شيكات حررها بدون رصيد لشركة المقاولون العرب لإنشاء المبنى الاجتماعي الجديد.



وقال رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" عندما وقعنا عقدا جديدا مع شركة المقاولون العرب طالبتهم بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضد ممدوح عباس والتي حصلوا بموجبها على حكم بسجنه لمدة 15 سنة".



وشدد مرتضى منصور على أنه حريص على صرف مستحقات اللاعبين في موعدها وصرف رواتب الموظفين والعمال في موعدها.



وعقد المستشار مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة في القلعة البيضاء، بحضور الكابتن جمال عبد الحميد واللواء علاء مقلد عضوي مجلس الإدارة.