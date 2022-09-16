تموين الدقهلية: ضبط 48 محضرا في حملات لإحكام الرقابة ومكافحة الغش

حررت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية 48 محضرا من المخالفات التموينية المتنوعة خلال حملة مكبرة على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع بعدد من مراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد محمد دايرة - في بيان اليوم الجمعة - أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور على المخابز والأسواق بمراكز ومدن "المنزلة وأجا وبندر ميت غمر وشربين وميت سلسيل ومنية النصر والمطرية" وتم تحرير 27 محضرا في مجال المخابز، بالإضافة إلى تحرير 21 محضرا في مجال الأسواق.



وشدد وكيل وزارة التموين على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.