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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موافي يصحح المفاهيم : الرياضة لا تساعد على التخسيس

صدى البلد

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن مرض السمنة خطير للغاية ويسبب العديد من الأمراض المزمنة، مشددًا على ضرورة تقليل تناول الأطعمة والوجبات الغنية بالسكريات.

وأكد حسام موافي خلال برنامج « ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، أن الرياضة لا تساعد على التخلص من السمنة، كما أن الطريقة الوحيدة لتجنب السمنة تكمن في عدم الإكثار من الطعام، وتناول بكميات محدودة لتجنب مخاطر السمنة.

وتابع:أن هناك معتقدات خاطئة حول الرياضة وقدرتها على  التخسيس، ويتم حرق سعرات حرارية دون التخلص من الوزن الزائد، وهدف أغلبية الذين يمارسون الرياضة من أجل بناء عضلات الجسم وتقويتها، والحصول على مظهر رياضي ، مؤكدًا أن علمية التخسيس تحدث من عقب تطبيق نظام «الرجيم» فقط.

 العديد من الخضروات

وأوضح حسام موافي، أن هناك العديد من الخضروات والفواكه التي لا تحتوى على أي سعرات حرارية ولا تؤدي إلى زيادة الوزن مثل «الخيار- الطماطم»، محذرًا من خطورة الأكثار من المواد الغنية بالسكريات التي تؤدي إلى زيادة الوزن، كما أن الأنسولين يتفاعل مع المواد السكرية وتنتج الدهون أحدى عوامل السمنة.

وحذر أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني من خطورة تناول الأطفال «الشيكولاتة- بسكويت»، أحدى العوامل التي تؤدي للسمنة.

الأمراض المزمنة رياضة صدى البلد الرياضة الخضروات

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