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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمذاكرة أقوى| 5 محاذير للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد .. فيديو

أحمد فايق
أحمد فايق

تناول الإعلامي أحمد فايق، خلال حلقة اليوم من برنامج مصر تستطيع، دراسة من جامعة أكسفورد لمساعدة الطلاب بمناسبة قرب بدء العام الدراسي.

وأكد أن الدراسة تقول إن المذاكرة أكثر من ساعة تجعل الطالب يفقد الكثير من تركيزه ولابد أن يحصل على استراحة حتى ولو 10 دقائق، كما نصحت الدراسة الأسرة على توفير مناخ مناسب لمذاكرة الطلاب تتوفر فيه الهدوء والظروف التي تساعد على التركيز وعدم تشغيل التليفزيون بصوت عالٍ بجواره كما على الطالب أن يبتعد عن السوشيال ميديا أثناء المذاكرة.
 
وتابع: الدراسة تقول لو أنك أمامك واجبان مدرسيان أحدهما صعب والآخر سهل، عليك البدء بالواجب المدرسي الصعب لأن السهل سوف يأتي وحده ويسهل القيام به، كما نصحت الدراسة الأهل بعدم الضغط على أبنائهم وتوفير كتب خارجية للاطلاع عليها مثل القصص وما إلى ذلك مما يفضله أبناؤهم وعدم اقتصار قراءة الطالب على المناهج الدراسية.

 

أحمد فايق السوشيال مصر تستطيع المناهج الدراسية المناهج

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