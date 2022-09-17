نور خالد النبوي: نطة السقا فى أفريكانو سبب حبي للتمثيل

حل الفنان نور خالد النبوي، ضيفا فى برنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “cbc”، تقديم الإعلامية مني الشاذلي، متحدثا فيه عن مدي حبه للفن وكيف أقنع والده الفنان خالد النبوي لدخوله، إضافة إلى بداياته الفنية.

نور خالد النبوى: بحب السينما وكان نفسى أمثل

كشف الفنان نور خالد النبوى، عن مدى حبه للفن والسينما، قائلا : "درست اقتصاد فى فرنسا.. وكنت كل شوية بعيد السنة للأمانة مكنتش بروح الجامعة أصلا.. وخالد هيزعل دلوقتى.. بس انا كنت بروح السينما والجامعة مكانش ليها وقت.. واشتغلت فى المسرح ببلاش عشان اتفرج على المسرح والأفلام".



وأضاف :"بحب السينما وكان نفسى أمثل، وفيه حب واهتمام من الأسرة".



وتابع :"كنت بغنى قبل مسلسل راجعين ياهوى.. وكان ديما صاحبي يقولى صوتك وحش أوعى تغنى.. ولما غنيت قعدت فى العربية وقفلتها وعليت الصوت وسمعته الأغنية عشان يعرف أنى بغنى".

نور خالد النبوي: أول تجربة لي كانت في مسلسل الاختيار 2

قال الفنان نور خالد النبوي: “مكنتش عايز اسمي الفني يكون نور النبوي؛ لأنه خالد النبوي.. وكان نفسي أبعد اسمي عن اسم خالد النبوي.. وهو كان هيسميني نور صالح؛ لأن ده آخر اسم فى البطاقة.. وقولتله ليه”.

وأضاف: “مش بحب نور خالد النبوي خالص.. وأول تجربة لي كانت فى مسلسل الاختيار 2 وكانت تجربة عظيمة مع الأستاذ بيتر ميمي والأستاذ كريم عبد العزيز.. وكنت عامل دور شهيد”.

نور النبوي: مكنتش عارف أن الناس هتحب دورى فى راجعين يا هوا

قال الفنان نور خالد النبوى: “والدي كان رافض أني أنا وأخواتي ندخل فى مجال التمثيل.. لأن أى حد يفتكر أني دخلت التمثيل واسطة حقه.. وهو هيعرف التفاصيل منين.. وأحترم أى أراء وعلي أني أثبت لهم العكس”.

وأضاف: “كنت أتمني أن الناس تحب دور طارق فى مسلسل راجعين يا هوي ولم أكن أعرف أنهم هيحبوا دورى.. لأنه ظروفه صعبة ولم أكن أعرف رد فعل الناس خاصة أني أنا وخالد مع بعض”.

وتابع: “كنت مخضوض ولكن أشتغلت والدور أنا بحبه جدا.. وغنيت فى المسلسل دا لأن الدور كان رابر.. ومكنتش بغني قبل المسلسل”.

قبل التصوير بـ4 أيام.. نور خالد النبوي يكشف كواليس اختياره لـ مسلسل راجعين يا هوا

قال الفنان نور خالد النبوي، إنه أحب التمثيل بسبب مشاهدة فيلم أفريكانو، معقبا: “نطة أحمد السقا فى الفيلم سبب حبي للتمثيل.. وحصل لي إحساس وفرحة، وحبيت أعمل ده”.

وأضاف: “كنت متيم بالسينما، وكنت أحيانا أشاهد 5 أفلام فى اليوم، وأنزل السينما لوحدي أتفرج، وأحضر ندوات".

وتابع: “لم أكن أجرُؤ أني أطلب من خالد النبوي إنه يدخلني فى دور؛ لأنه كان رافض من الأساس، وإنه مستحيل يكلملي حد، وأنا قابل ده، ومش بحب آخذ الأمور بسهولة.. وروحت عملت أوديشن واترفضت فيها، وفيه واحد تاني اتقبلت”.

وواصل حديثه: “مكنش ليا دور فى مسلسل راجعين يا هوا، وكنت رايح افتتاح، ولقيت مكالمة من الأستاذ محمد سلامة المخرج، بيقولي إن فيه دور، وحد رفضه، والتصوير بعد 4 أيام، وطلب يقابلني تاني يوم.. ورجعت البيت لخالد النبوي، وكان بيقول: مصيبة إن الراجل مشي وساب الدور، قولتله أنا المصيبة؟.. قالي: طيب، ربنا معاك”.