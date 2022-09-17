مش نفس الأعراض.. حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر

.. عادل امام

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إصابة الزعيم عادل إمام بمرض الزهايمر ؛ حيث كشف الإعلامي محمد الباز، مفاجأة صادمة لجمهور الزعيم عادل إمام، مؤكدًا أن عادل إمام لن يعود للتمثيل وقد أصيب ببعض أعراض الزهايمر.



وفى هذا التقرير نعرض لكم مخاطر و اعراض الاصابة بمرض الزهايمر وفقا لموقع هيلثى..



اعراض الاصابة بمرض الزهايمر..



1- تكرار العبارات والأسئلة مرارًا وتكرارًا

2- نسيان المحادثات أو المواعيد أو الأحداث، ولا يتذكرونها لاحقًا

3- وضع الممتلكات في غير أماكنها المعتادة، وفي كثير من الأحيان يضعونها في أماكن غير منطقية

4- الضياع في أماكن مألوفة لديهم

5- نسيان أسماء أفراد الأسرة والأشياء المستخدمة يوميًا في نهاية المطاف

6- مواجهة صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة لتعريف الأشياء أو التعبير عن أفكارهم أو للمشاركة في الحديث



مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر..

العوامل التي تزيد خطر الإصابة بامراض القلب تزيد أيضًا من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والتي من بينها:

ضغط الدم المرتفع.

فرط الكوليستيرول في الدم.

السكر الغير المتوازن.

نصائح لتجنب الإصابة بمرض الزهايمر..

١-المواظبة على اللياقة البدنية..

كما يجب المواظبة على اللياقة البدنية العالية ينبغي تدريب الدماغ أيضًا، حيث أن الحفاظ على النشاط العقلي طوال الحياة وخصوصًا فيسن متقدم يُقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.



٢-الجنس..

النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بمرض الزهايمر، وأحد الأسباب لذلك هو أن النساء يعشن سنوات أكثر.

٣-عيوب إدراكية بسيطة..

الأشخاص الذين يعانون من عيوب إدراكية بسيطة لديهم مشكلات ذاكرة أكثر خطورة، ولكن ليست خطيرة بما يكفي لتعريفها بأنها الخرف،فكثير من الناس من ذوي هذه العيوب يصابون بمر



٤-العمر

مرض الزهايمر يظهر عادةً فوق سن 65 عامًا لكن يمكن أن يظهر في حالات نادرة جدًا قبل سن 40 عامًا.

ورد عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، على شائعات إصابة الفنان الكبير بالزهايمر والتي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال في تصريحات عصام لـ "صدى البلد": "من يروج تلك الإشاعات يبحث عن التريند باسم الزعيم الكبير، وأنا اطمأنكل محبيه إنه بخير ولا صحة لكل ما يقال".