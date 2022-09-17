200 جنية وبنزين.. مشاجرة تتسبب فى اصابة 3 اشخاص بالشرقية

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بدأت بالتعدي بألفاظ ومن ثم تطورت لخناقة أصيب فيها شاب واثنين آخرين بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

البداية عندما تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث يفيد وصول بلاغ إلى مركز شرطة فاقوس يفيد قيام مشاجرة بين عامل وصاحب محل فراشة وزوج شقيقته ، جميعهم مصابين بجروح وكدمات، واخر مصاب بحروق اثر سكب مواد مشتعلة عليه "بنزين" على الفور توجه رجال مباحث مركز شرطة فاقوس الى موقع الحادث.

وبإجراء المعاينة الأولية تبين ان شاب يعمل عامل فى محل فراشة ذهب لصاحب المحل لأخذ باقي مستحقاته المالية والتى تقدر ب "200" جنية الا ان الاخير رفض إعطاءه المبلغ وقام بضربه بعصي خشبية ، "شومة" مما دعي العامل لضرب صاحب المحل بسكينه ومن ثم قام ايضا بضرب زوج شقيقة صاحب محل الفراشة، وجميعهم مقيمين بمركز فاقوس .

على الفور انتقل المصابين إلى مستشفى فاقوس لتلقي العلاج اللازم، ومن ثم قامت الاجهزة الامنية بالتحفظ على الشاب العامل وصاحب محل الفراشة وزوج شقيقة صاحب المحل واحالتهم للنيابة العامة.

تحرير المحضر اللازم ، وعمل الإجراءات القانونية اللازمة.