853 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 853 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 263 مبايعة بقيمة 598.18 مليون درهم منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 105.12 مليون درهم و 238 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 493.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 2.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة الورقاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 253.28 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 168.38 مليون درهم و 52 رهن فلل وشقق بقيمة 84.9 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الاول بقيمة 29 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 2.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة مليوني درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 425 ألف درهم.