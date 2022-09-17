عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

853 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 853 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 263 مبايعة بقيمة 598.18 مليون درهم منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 105.12 مليون درهم و 238 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 493.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 2.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة الورقاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 253.28 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 168.38 مليون درهم و 52 رهن فلل وشقق بقيمة 84.9 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الاول بقيمة 29 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 2.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة مليوني درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 425 ألف درهم.

التصرفات العقارية الشيخ محمد بن راشد عقارات دبي الأراضي والأملاك الاراضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

هبة قطب تكشف عن عادة تفعلها الزوجات تعبرعن الرغبة في العلاقة الحميمية

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

تراجع الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

ضبط راكبة هربت ألماس وأحجارا كريمة على جسمها في مطار القاهرة| صور

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

بعد معاناة 18 عاما.. زيادة على إجمالي المعاش وهؤلاء مستحقون له| تفاصيل

ترشيحاتنا

إجلاء نحو 800 ألف شخص في اليابان تحسبا لإعصار يضرب البلاد

بينهم صلاح محسن.. قرار مصيري من الأهلي بشأن 8 لاعبين بالفريق

الأهلي يستغني عن 4 لاعبين بشكل نهائي ..تفاصيل

مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإنجليزي

وسط تراجع روسي.. المخابرات البريطانية: هجوم أوكرانيا مستمر بقوة ويحقق تقدما

تشجيع للعقول.. الأعلى للإعلام يرحب بإطلاق الرئيس الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضجة إصابة عادل إمام بالزهايمر.. مأساة 5 نجوم مع المرض.. وفنان نسى ابنته.. وأخرى أصيبت بعد وفاة زوجها | اعرف حكايتهم

شابة فائقة الجمال.. لن تصدق كيف تغيرت ملامح طفلة الكبير أوي «سو»

بفستان صيفي مكشوف.. نادية الجندي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

شورت وفورمال.. إطلالة غير تقليدية لـ بشرى| شاهد

فيديو

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

هل يستمر في التمثيل؟ كواليس وحقيقة إصابة عادل إمام بـ الزهايمر

فيديو صادم.. حقيقة ارتداء شيرين عبد الوهاب لـ الحجاب

لم يتمالك أعصابه.. أحمد شيبة ينهار في جنازة شقيقه أمام المشيعين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ