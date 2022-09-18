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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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بداية العام الدراسي بالمدارس الدولية .. أجواء احتفالية وبلالين لاستقبال الطلاب.. وأولياء الأمور يتحدثون عن أمنياتهم في اليوم الأول

أول أيام العام الدراسى
أول أيام العام الدراسى الجديد 2022/2023 فى المدارس الدولية
  • مديرة المدرسة الدولية بالشروق: ملتزمون بنسبة زيادة المصاريف الرسمية
  • ردود فعل أولياء أمور الطلاب على أول يوم لأبنائهم بالمدارس الدولية
  • مسرح عرائس وبلالين فى أول أيام الدراسة بالمدرسة الدولية في الشروق

 

انطلقت اليوم الأحد أول أيام العام الدراسى الجديد 2022/2023 فى المدارس الدولية، وسط أجواء من البهجة والسرور حرصت المدرسة الرسمية الدولية في الشروق على استقبال الطلاب بها لجذب الطلاب للمدرسة من اليوم الأول.

وشهد أول يوم دراسة بالمدرسة  الرسمية الدولية في الشروق تواجد طلابي كثيف وجاء الطلاب برافقة أولياء الأمور، سعداء بما تقوم بيه المدرسة من جهود فى الترفيه على الطلاب فى أول أيام الدراسة، واستقبال الطلاب، كما شهدت المدرسة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب خلال دخولهم لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا.

وحرص موقع صدى البلد، على التواجد فى أول أيام العام الدراسى الجديد فى المدرسة الرسمية الدولية في الشروق، ونشر صور ترصد أجواء أول أيام الدراسة في المدارس الدولية، والحديث مع أولياء الأمور عما يتمنونه من العام الدراسي الجديد.

ردود فعل أولياء أمور الطلاب على أول يوم لأبنائهم بالمدارس الدولية.. فيديو

وتم استقبال طلاب المدرسة، بالبلالين والشخصيات الكرتونية ، كما تم السماح لأولياء الأمور بتوصيل أبنائهم لداخل المدرسة و إلتقاط الصور التذكارية معهم وسط حالة من الفرحة .

قالت روللى ابو الفضل مديرة المدرسة الرسمية الدولية في الشروق: إن المدرسة اليوم تشهد استعدادات خاصة لاستقبال الطلاب حيث ينطلق اليوم أول أيام العام الدراسى الجديد 2022/2023 فى المدارس الدولية.

وذكرت فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن المختلف بين المدارس الدولية والمدارس الحكومية العادية هو الاهتمام بتوفير كافة السبل التعليمية التفاعلية التي تهدف إلى تحفيز الطلاب على التفكير والإبداع.

وأضافت روللى أبو الفضل أن المدرسة تعتمد في سبل التدريس على الفهم والبحث والتطبيق أكثر من الحفظ والنسخ والتلقين.

وأكدت الأستاذة روللى ابو الفضل مديرة المدرسة الرسمية الدولية في الشروق، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، حرصها على استقبال الطلاب والحضور بشكل يومى بحيث تكون الدراسة فى الفصول بشكل يومى مع تطبيق الغياب والحضور.

بينما جاءت تعليقات أولياء الأمور عن اول يوم فى الدراسة كالتالي: 

وقال الأستاذ أحمد عادل ولي أمر طالبة، أنها سعيدة بالأجواء التى قامت بها المدرسة لاستقبال الطلاب فى أول يوم لأن الأطفال يكون لديهم رهبة كبيرة وأن تلك الأجواء تساعد على إزالة الرهبة وتحبب الطفل فى المدرسة.

وأكد عادل أنه يتمنى أن يستمر تفاعل المدرسة مع الطلاب لأن ذلك يحب الطالب فى المدرسة وإذا أحب الطالب المدرسة سوف يحرص على التفوق فى المادة العلمية التى تدرس بها.

مديرة المدرسة الدولية بالشروق: ملتزمون بنسبة زيادة المصاريف الرسمية

بينما قالت الأستاذة خلود خالد ولي أمر طالبة، إن فعاليات العودة إلى الدراسة مرة أخرى رائعة وأن عرض مسرح العرائس الذي نظمته المدرسة رائع وجعل الطلاب يتفاعلون معه بشكل كبير وإعجابها أنه ركز على إعطاء نصائح للأطفال تساعدهم على الاستيقاظ والذهاب إلى المدرسة.

وأضافت أن أكثر شيء تتمني وسوف تحرص عليه مع بداية العام الدراسي الجديد هو التواصل الدائم مع المدرسة والمدرسين لمعرفة مستوي الطفل أولا بأول بانتظام وأنها تتمني أن تحرص المدرسة على إجراء تقييمات الطالب بشكل دوري و إرسالها لولي الأمر.

وأثنى المهندس محمد الخطيب ولي أمر طالب، علي منشآت المدرسة وعلى استعداداتها لاستقبال الأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد، وعلى المحافظة على تعليمات الواقية من الأمراض.

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