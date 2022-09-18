وزيرة الثقافة: استمرار مهرجان سماع الدولي 15 عاما دليل نجاحه | فيديو

عرض برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، تقريرا عن انطلاق الدورة ال15 لـ مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية .

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني ، وزير الثقافة ، خلال التقرير : " أحنا متعودين دايما على نجاح مهرجان سماع ، ونعتبر استمراره نجاح ، ورسالة سلام توجها مؤسسة انتصار عبد الفتاح في المهرجان ، والذي ترعاه وزارة الثقافة من 15 عاما " .



قال انتصار عبد الفتاح ، رئيس مهرجان سمع الدولي ، إن المهرجان أوحى له بأفكار كثيرة ، وأفصح له عن سره ، لأن كل مكان له طبيعة خاصة ، متابعا :" حسين أني أنا والمكان حاجة واحدة " .