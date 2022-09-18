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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة: استمرار مهرجان سماع الدولي 15 عاما دليل نجاحه | فيديو

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

عرض برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2"  ، تقريرا عن انطلاق الدورة ال15 لـ  مهرجان سماع الدولي   للإنشاد والموسيقى الروحية .

وقالت  الدكتورة نيفين الكيلاني ، وزير الثقافة   ، خلال التقرير : " أحنا متعودين دايما على نجاح مهرجان سماع ، ونعتبر استمراره نجاح ، ورسالة سلام توجها مؤسسة انتصار عبد الفتاح في المهرجان ، والذي ترعاه وزارة الثقافة من 15 عاما " .


قال انتصار عبد الفتاح ، رئيس مهرجان سمع الدولي ، إن المهرجان أوحى له بأفكار كثيرة ، وأفصح له عن سره ، لأن كل مكان له طبيعة خاصة ، متابعا :" حسين أني أنا والمكان حاجة واحدة " . 

نيفين الكيلاني مهرجان سماع الدولي توك شو فعاليات مهرجان سماع الدولي الدكتورة نيفين الكيلاني

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