خلال جولة لمحافظ المنوفية.. رئيس “الشهداء”: رصف 16 شارعا بالمدينة خلال عام

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية في جولته الميدانية، عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار ما يقوم به المحافظ من جولات ميدانية ومستمرة على أرض الواقع لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ.

جولة محافظ المنوفية

رافقه خلالها، نائبه محمد موسى مدير مديرية الطرق، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، وممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية .

جولة محافظ المنوفية



وتفقد المحافظ، الأعمال التحضيرية لعدد من المحاور الرئيسية التي تربط قرى مركز الشهداء، حيث تابع أعمال فرد "طبقة السن" بالقطاع الأول بطريق (732) "العراقية /المشتل" بطول 6 كم تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، واستمع لشرح تفصيلى من أحد مهندسى الهيئة عن الأعمال التى يتم تنفيذها بالطريق والتى تضم ( قطع فرمة ، تركيب بلدورات ، فرد طبقة السن )، وأشار إلى أنه سيتم الإنتهاء من رصف القطاع الأول خلال شهر، هذا وأكد المحافظ على تسريع وتيرة العمل لأهمية الطريق كونه يربط عزب الشهداء بقرى العراقية وشبرا باص ومراكز شبين الكوم ومنوف، وخلال تفقده وجه المحافظ ممثل هيئة الطرق بالبدء فوراً في تغطية جزء من مصرف دراجيل لتوسعة مدخل الطريق وتحقيق السيولة المرورية اللازمة، كما وجه بسرعة توريد الأعمدة الديكورية لإضفاء مظهر حضاري وجمالي بالطريق.

جولة محافظ المنوفية



كما تفقد محافظ المنوفية، أعمال فرد طبقة السن بطريق (88) الشهداء - دنشواى بطول 6,600 كم تنفيذ هيئة الطرق والكبارى، حيث جارى فرد طبقة السن بالقطاع الأول بطول 3 كم ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال بنهاية الأسبوع الجارى، فيما كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع هيئة الطرق بإعداد تصور قابل للتنفيذ لتوسعة كوبرى السمسمية للارتقاء بالخدمات المقدمة.



هذا وتفقد المحافظ، أعمال تجهيزات الرصف بشارع المركز الطبى بإجمالى أطوال 500 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه، وتتضمن أعمال التطوير تركيب البلدورات وبلاعات مياه الأمطار، فيما تابع المحافظ أعمال فرد طبقة السن النهائية بطريق (25) (كفر عشما -العراقية) بطول 7 كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تم الإنتهاء من قطع الفرمة ورفع نواتج التطوير بالطريق وتمهيده لأعمال الرصف النهائى، ووجه المحافظ القائمين بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للانتهاء وفق التوقيتات المحددة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أنه من المقرر رصف 16 شارع بنطاق المدينة ضمن خطة العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وهم ( شارع رامي بداية من شارع بور سعيد حتى سيدي عبد الرحيم، وشارع زكريا نوح من شارع الحرية حتى ترعة الغزالية، وشارع ترعة الغزالية بداية من المعهد الديني حتى ماكينة سراج الدين، واستكمال شارع ترعة الغزالية من شارع سراج الدين حتى شارع النصر، ورصف شارع جسر السمسمية من الجهتين، شارع بيع المصنوعات- مطبعة خطاب، شارع مقابر ميت شهالة، شارع متفرع من ماكينة سراج الدين حتى شارع زكريا نوح، شارع الاسطبل من ترعة الغزالية حتى شارع الحرية، شارع متفرع من ماكينة سراج الدين بداية من كشك البريدي وحتى سيدي حميدة بطول ٥٠٠م، شارع المركز الطبي من شارع طلعت حرب حتى كمال النجار، وشارع شلضم بداية من المركز الطبي حتى شارع النصر، وشارع علم الدين من شارع سيدي شبل حتى شارع شعلان، وشارع الشيخ منصور من شارع بور سعيد حتى شارع النصر، وشارع زاوية جودة بداية من شارع طلعت حرب وحتى شارع شعلان شارع الأرقم، ورصف وتركيب انترلوك بشوارع متفرعة من شارع كمال النجار وشارع بور سعيد.

جولة تفقدية



فيما تضمنت الجولة، تفقد المحافظ إنشاءات وحدة طب الأسرة بكفر عشما والمقامة على مساحة 800 متر وبنسبة تنفيذ 80%، وتم متابعة التشطيبات النهائية والتى تضم ( غرف إدارية ، عيادات) لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى القرية، وكذلك تفقد الأعمال الإنشائية بمركز تنمية الأسرة والطفولة بكفر عشما على مساحة 1100 متر بنسبة تنفيذ 80% عبارة عن أرضى وأول علوى وتضم غرف إدارية وتخاطب وعلاج طبيعى وإشراف وورش ومعارض، هذا وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم الإنتهاء من رفع كفاءة واستلام إبتدائي لـ 7 وحدات صحية وجارى الإنتهاء من 9 وحدات صحية أخرى ( إنشاء جديد) و3 مراكز صحية بدنشواي وزاوية الناعورة وكفر عشما، و4 مراكز ووحدات تنمية أسرة وطفولة بكفر عشما وجزيرة الحجر ودناصور وزاوية البقلي.



ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة خاصة في القطاعات الخدمية التي ستساعد في تغيير حياة المواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياة مواطني القرى المستهدفة .