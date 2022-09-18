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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. ننشر بحوث المؤتمر الدولي الـ33 للأوقاف..احذر من يمين يسبب عقم.. وهل يجب غسل الملابس والفرش بعد الجنابة؟

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى الدينية المهمة نرصد أبرزها في التقرير الآتي...

ننشر بحوث المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
 

احذر .. يمين يسبب العقم ويقطع النسل ويأتي بالفقر عاجلًا
 

الدعاء المستجاب إذا نزل بالإنسان هم أو حزن.. ردده الآن
 

دعاء لطرد وساوس الشيطان نهائيًا.. ردده دائما
 

كيف أبر أمي بعد وفاتها ؟ افعل 5 أمور تضمن لك الجنة
 

هل يجب غسل الملابس والفرش بعد الجنابة ؟.. أمين الفتوى يجيب
 

ما هي موجبات الغسل وكيف يكون؟.. 6 أمور تطهرك من الحدث الأكبر

ننشر بحوث المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدعاء المستجاب إذا نزل بالإنسان هم أو حزن دعاء لطرد وساوس الشيطان نهائي ا كيف أبر أمي بعد وفاتها هل يجب غسل الملابس والفرش بعد الجنابة ما هي موجبات الغسل وكيف يكون

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