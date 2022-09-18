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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب بيراميدز السابق: وقعت للأهلي وتعرضت للاكتئاب

صدى البلد

أكد عبدالله بكري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بفاركو إنه فشل في إقناع إدارة ناديه السابق، سموحة السكندري، بالموافقة على العرض المقدم من جانب الأهلي لضمه.
 

وقال عبدالله بكري، لاعب بيراميدز السابق، في تصريحات تليفزيونية: "بعد تألقي بصفوف سموحة، وقعت علي عقود الانتقال للأهلي، ولكن الصفقة لم تتم بسبب المقابل المادي الكبير الذي طلبه النادي السكندري، لانضم بعدها لصفوف بيراميدز".


وأضاف عبد الله بكري: "حاولت إقناع إدارة سموحة باللعب للأهلي، خاصة وأن الفريق الأحمر عرض 15 مليون لضمي، ولكنني فشلت في ذلك، وانتقلت للباطن السعودي على سبيل الإعارة ومنها لبيراميدز".


وأوضح أنه تعرض لظروف صعبة في نادي بيراميدز، ولم يجد المساندة والدعم لذلك قرر عدم تجديد التعاقد معهم، مضيفا: "لقد دخلت في اكتئاب بسبب أزمتي مع المهدي سليمان".


وتابع: "ألميدا ركز معنا على بعض التفاصيل في فاركو، منها التمركز وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة في الملعب".

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