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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب ينقذ حياة طفل من الموت غرقا بمياه ترعة في طنطا

بطل الشهامه بالغربية
بطل الشهامه بالغربية

 شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم موقفا شجاعا كان بطله  شاب مدرس تربية رياضية بعدما نجح في إنقاذ  طفل في العقد الأول من عمره  من الموت غرقاً في البحر المار أمام المدرسة التجريبية بالقرية رغم ارتفاع منسوب المياه.

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وكان الشاب  محمد جلال مدرس التربية الرياضية بمدرسه شبرا النملة الرسمية للغات بطنطا  لاحظ الطفل يتجاوز الحاجز الحديدي الذي قام الأهالي بإنشائة لحماية الأطفال، وسقط الطفل أمامه في المياه وعلي الفور قام المدرس الشهم بالنزول بملابسة ومتعلقاته خلف الطفل وإنقاذه من الغرق، وقام بإخراج الطفل من المياه في حالة فقدان للوعي وتم إسعافه في الحال.

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كما وجه آلاف من أسر وعائلات القرية عبر صفحات التواصل الاجتماعي كافة أوجه الشكر للمدرس الشهم على إنقاذه للطفل من الموت غرقاً مطالبين بعمل حملات توعية لأولياء الأمور وحث أبنائهم المستمر علي اخذ الحيطة والحذر من المناطق التي تعرض حياة أبنائهم للخطر.

الغربية محافظة الغربية التواصل الاجتماعي أطفال طنطا مدرس ينقذ طفل الغرق

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