بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

ظهور صديقة نيرة أشرف (قتيلة جامعة المنصورة).. حالة كبيرة من الجدل حول الفنان الشاب محمد شبانة، بعد ظهوره المفاجئ بعد نحو 3 أشهر من مقتل صديقته.

ولكن بتتبع حساب محمد شبانة - صديق نيرة أشرف - عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجد أنه حذف كل الصور التي جمعته بصديقته بعد حادث مقتلها المروع أمام بوابة توشكى لجامعة المنصورة.

وفي تصرف صادم له لم يعلق صديق نيرة أشرف - محمد شبانة - على حادث ذبحها المروع أمام بوابة توشكى لجامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل، ولم يتحدث عن مجريات القضية.

ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نيرة أشرف (قتيلة جامعة المنصورة).. حالة كبيرة من الجدل والغموض أثيرت حول الطالبة الجامعية الراحلة، و«شبانة» بعد حادث النحر المفجع أمام بوابة توشكى لجامعة المنصورة، وعلى مرأى ومسمع من الطلاب والمارة، التي هزت الرأي العام.

وعلى الرغم من الصور الكثيرة التي جمعت بين نيرة أشرف ومحمد شبانة، في عدة مناسبات قبل الحادث، إلا أنه لم يخرج أو يعلق على الحادث بشكل صريح حتى الآن، ولم يتحدث عن العلاقة التي ربطته بالطالبة الراحلة.

وقام محمد شبانة - صديق نيرة أشرف - بغلق خصوصية حساباته على السوشيال ميديا، وغلق رقم هاتفه، بعد الضجة التي أثيرت حول الحادث، لاسيما بعد انتشار صورهما.

وتمكن صدى البلد من الوصول إلى حساب محمد شبانة - صديق نيرة أشرف - الذي قام بعد أيام قليلة من مقتل نيرة أشرف، بنشر صور له مع عدد من الأطفال داخل مرسم، في صور يعود تاريخها إلى 30 يونيو الماضي، أي بعد 10 أيام من مقتل طالبة جامعة المنصورة.

نيرة أشرف وصديقها محمد شبانة نيرة أشرف وصديقها محمد شبانة نيرة أشرف وصديقها محمد شبانة نيرة أشرف وصديقها محمد شبانة

بعد أيام من حادث نحر طالبة المنصورة، أثيرت حالة من الجدل، خلال الفترة الأخيرة حول نيرة أشرف -التي قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة- ولكن ليس بسبب واقعة قتلها في هذه المرة، ولكن بسبب صور انتشرت لها قبل عدة أيام مع ممثل شاب يدعى محمد شبانة.

وظهرت نيرة أشرف، في عدة صور جمعتها بـ محمد شبانة في عدة مناسبات، ما جعل الكثيرون يتسألون حول صلتهما ببعض، وما زاد الأمر حيرة هو قيام محمد شبانة بغلق حسابه عبر فيسبوك وانستجرام للأصدقاء فقط، ولم يتحدث عن علاقته بـ نيرة أشرف إلا من خلال بوست كتبه بعد واقعة القتل أعرب فيه عن صدمته من قتلها، لكن لم يتحدث بعدها عن صلتهما ببعض واختفى من على السوشيال ميديا.

وشارك محمد شبانة، في عدة أدور صغيرة، بأعمال فنية بارزة، من بينها: (مسلسل شارع عبدالعزيز2، مسلسل لؤلؤ بدور ميخا).

وظهرت نيرة أشرف -قتيلة جامعة المنصورة- في صورة أخرى قبل واقعة مقتلها بنحو عامين، مع الممثلة الشابة ديانا هشام، والممثل الشاب باهر النويهي، ما يؤكد اهتمام الطالبة الراحلة بالوسط الفني، وسعيها للعمل كممثلة.

وفي الصورة التي يعود تاريخها إلى شهر يوليو من عام 2020، ظهرت نيرة أشرف على اليسار، وبجوارها الفنان الشاب محمد شبانة، بينما كانت الفنانة الشابة ديانا هشام، في أقصى يسار الصورة، وبجوارها الفنان الشاب باهر النويهي.

وشاركت الفنانة ديانا هشام -التي ظهرت مع نيرة أشرف- في عدة أعمال فنية، كان أخرها مسلسل أبو العروسة 3 بدور مريم، كما شاركت بدور سمر في مسلسل كوفيد 25، ودور فرح في مسلسل إلا أنا.

باهر النويهي يكشف طبيعة علاقته بـ نيرة أشرف

كشف الفنان باهر النويهي، تفاصيل علاقته بـ نيرة أشرف ، قتيلة جامعة المنصورة، من خلال فيديو نشر عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وقال باهر النويهي: «أنا أعرف نيرة من خلال ناس صحابى واتقابلنا كذا مرة واتكلمنا كذا مرة بس الكلام كان على القد».

وتابع: «من خلال معرفتى لـ نيرة هى بني آدمه كويسة جدا ومحترمة جدا وعمرى ما شفت منها حاجة وحشة ولا عمرها اتكلمت معايا على الوسط الفني ولا إنها عاوزة تدخله بالنسبة للصورة كانت صورة جماعية وفي مكان عام وعادى جدا».

باهر النويهي يكشف سبب حذفه لصورة مع نيرة أشرف

كشف الفنان باهر النويهي عبر فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، عن سبب حذفه لصورة مع نيرة أشرف قتيلة جامعة المنصورة.

وقال باهر النويهي خلال الفيديو: «قرأت اسمي في كذا خبر يتعلق بنيرة أشرف ومعظمها غير صحيحة ، اللي مضايقني اكثر أن الناس بدأت تكتب عندي تعليقات سلبية ، منهم حد كتب دة كان حبيبها ومخبي».

وتابع : «واحد كتب على صورة كنت عامل فيها حادثة قالي أحسن علشان تبقي تتخلى عن نيرة ، أنا فعلا مسحت صورها علشان في ناس بتشهر بيها ، مش فاهم ايه اللي في الصور يتشهر بيها أصلا قررت انى امسحها علشان مبقاش جزء من الموضوع».

وتابع باهر النويهي: «أنا اعرف نيرة من خلال ناس صحابى واتقابلنا كذا مرة واتكلمنا كذا مرة بس الكلام كان على القد».

اختتم باهر النويهي: «من خلال معرفتى لـ نيرة هى بني ادمه كويسة جدا ومحترمة جدا وعمرى ما شفت منها حاجة وحشة ولا عمرها اتكلمت معايا على الوسط الفنى ولا انها عاوزه تدخله بالنسبة للصورة صورة جماعية وفى مكان عام وعادى جدا وعادى جدا ممكن تتصور مع حد تعرفه بطريقه سطحية».

ديانا هشام تتحدث عن صورتها مع نيرة أشرف

كشفت الفنانة ديانا هشام تفاصيل علاقتها بطالبة المنصورة الراحلة نيرة أشرف، بعدما تم تداول صورة تجمعهما، خلال الساعات الماضية على مختلف وسائل التواصل.

وعلقت ديانا هشام على الصورة، من خلال نشرها فيديو عبر حسابها على انستجرام، قائلة: استيقظت من النوم على تساؤلات عديدة حول علاقتي بالراحلة نيرة أشرف، وتداول صورة تجمعني بها وتم تظليل دائرة حمراء عليّ، ولا أدري ما المغزى من تلك العلامة، ولكن الأمر وما فيه عبارة عن أن هناك شخص ما قام بدعوتنا لمناسبة عامة، وهناك أصدقاء مشتركين بيننا، فتواجدت في ذلك المكان، وكانت الصورة جماعية وبيننا أكثر من صديق، وهي ليست صديقتي أو صديقة مقربة أو أحد أفراد عائلتي على الإطلاق.

وأضافت ديانا: لم نتقابل سويًا من قبل أو بعد تلك المناسبة، ولم نتحدث أيضًا في تلك المناسبة، ولا توجد بيننا معرفة شخصية، كما أن تلك الصورة منذ عام 2020، فلا أدرى معنى تلك البروباجندا، رجاءً احترموا خصوصيات الناس، ودعوا الخلق للخالق، كما أنني إذا كنت أعرفها، فلمَ سأُنكر معرفتها؟ والبنت محترمة جدًا وسُمعتها جيدة أيضًا، وجميعنا حزنا لحادثتها.

وتابعت ديانا هشام: أتمنى مراعاة أن هناك أُناس لديهم حيوات أخرى، ولديهم خصوصية ولا داعي للتدخل في تلك الحيوات، وأكررها أنني لا أعرفها وجمعتنا الصدفة، كما لم نظهر سويًا في أي أماكن أخرى، ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء، وأتمنى الدعاء له بالرحمة الواسعة، وإذا انتشر الموضوع عن حده وانتشرت أقاويل عن لساني خاطئة بشأن ذلك الموضوع، سوف أتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.