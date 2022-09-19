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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبراء الاقتصاد يثمنون قرار الحكومة بسك عملة معدنية فئة 2 جنيه.. وخبيرة: يسهل عمليات تداول العملة

مصلحة سك العملة
مصلحة سك العملة

خبراء الاقتصاد يثمنون قرار الحكومة بسك عملة معدنية فئة 2 جنيه

 

رشاد عبده: سك العملة فئة 2 جنيه يسهل حركة التجارة

يمن الحماقي: فوائد متوقعة من إصدار العملة فئة 2 جنيه

يمن الحماقي: قرار إيجابي و يقلل من تداول العملة المعدنية فئة الجنيه

 

ثمن مجموعة من خبراء الاقتصاد خطوة قيام الحكومة المصرية بإصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه لطرحها للتداول بين المواطنيين والتى من شأنها تقليل التكلفة وتداول فئات العملة الاقل قيمة ، وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” اراء المتخصصين. 

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرار الحكومة بإصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه وطرحها للتداول، قرار إيجابي ويسهل من عمليات تداول العملة.

وأضافت "الحماقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سك العملة المعدنية فئة 2 جنيه يقلل من تداول العملة المعدنية فئة الجنيه، مما يقلل تكلفتها.

كما أشارت الخبير الاقتصادي إلى أن الشراكة مع الخبرات الدولية لسك العملة تتيح نقل التكنولوجيا، وجعل مصر مكان الإنتاج لتغطية البعد الإقليمي عربيا وأفريقيا.

تسهيل حركة التجارة

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار الحكومة بإصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه وطرحها للتداول، خطوة إيجابية لأن هذا النوع من العملات يسمى العملات المساعدة و تسهيل تداوله، يؤدي إلى تسهيل حركة العملات بين المواطنين. 

و أضاف "عبده" أن تسهيل المعاملات المالية و تداول العملات بين الناس يؤدي إلى تسهيل حركة التجارة، وبالتالي انعاشها. 

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يمن الحماقي: فوائد متوقعة من إصدار العملة فئة 2 جنيه

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سك العملة: لدينا القدرة على إصدار الـ2 جنيه الجديدة من مقر الدَّرَّاسة

ووافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه لطرحها للتداول.

ووافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه لطرحها للتداول.

تأتي هذه الموافقة فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الانتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر، وأن تكون مصر مركزاً اقليمياً رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والافريقية ومنطقة الشرق الاوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها أقراص خام.

 

خطوة اصدار عملات التذكارية وارد

 

وكشف اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة سك العملة والخزانة العامة،فى تصريحات سابقة   لـ "صدي البلد" ك عن إمكانية إصدار عملات تذكارية بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة المرتقبة مع دار السك الملكية البريطانية "رويال منت" لإنشاء دار مصرية بريطانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موضحا  إن عمليات اصدار تلك العملات التذكارية هو أمر وارد لكنه سابق لأوانه.

أشار إلي أن هناك تنسيقا بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بعمليات تداول العملات المعدنية ،مضيفا أن كافة التصميمات الخاصة بالعملة الجديدة لا تزال في طور المراجعات الفنية واللمسات الأخيرة لاعتمادها فالغرض إضافة عمل فني وتوثيقي لتاريخ مصر الفرعوني والمشروعات القومية وهو ما يجرى اختياره في الوقت الراهن.

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