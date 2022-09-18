المصرية للسياحة العلاجية: الرئيس السيسي أعطى قبلة الحياة لـ أماكن الاستشفاء البيئي

قال الدكتور عبدالعاطي المناعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية، إن الممارسات العلمية الصحية في السياحة العلاجية يجذب رواد العالم إلى مصر.



وأضاف الدكتور عبدالعاطي المناعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي،: "التوجيه الرئاسي من الرئيس السيسي بإقامة مراكز استشفائية بجنوب سيناء عبور جديد للقيادة السياسية الحكيمة".

واسترسل: "السياحة الصحية مفهوم شامل يندرج تحته 4 أقسام منها السياحة العلاجية الطبية والمقصود بها علاج غير المصريين في مصر، والاستشفاء البيئي وهي ذات أنماط كثيرة منها الشمس والرمال السوداء والمياه المالحة والطمي".

وأشار الدكتور عبدالعاطي المناعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية،: "أماكن الاستشفاء البيئي لم تحظى بالتطوير خلال السنوات الماضية، والرئيس السيسي أعطاها قبلة الحياة اليوم، وذلك بعدما وجه بالاهتمام بحمامات عيون موسى، وحمام فرعون"، موضحا: "الكبريت الموجود في حمام موسى يعالج عدة أمراض أهما الصدفية والذئبة الحمراء والروماتيزم وحب الشباب".



