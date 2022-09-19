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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مهندس بيئي بوكالة حماية البيئة الأمريكية: معايير معالجة المياه بمثابة أمن قومي.. فيديو

معالجة المياه
معالجة المياه

قال الدكتور محمد عطية، مهندس بيئي بوكالة حماية البيئة الأمريكية، إن قضية معالجة المياه أصبحت أمن قومي.


وأضاف الدكتور محمد عطية، مهندس بيئي بوكالة حماية البيئة الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الأزمات وقضية تغيرات المناخ ومحدودية المياه أوجبت التفكير والبحث عن طرق بديلة ووسائل لمعالجة المياه لزيادة الكمية الصالحة للاستخدام الآمن في الشرب أو الزراعة".

 

وأشار الدكتور محمد عطية، مهندس بيئي بوكالة حماية البيئة الأمريكية،: "معايير معالجة المياه أصبحت بمثابه أمن قومي، والعالم يواجه أزمة مائية في الوقت الحالي"، موضحا: "التخلص من المنتجات الصناعية حينما يصل لمصادر مياه الشرب أو الزراعة تمثل خطورة شديدة للغاية"
 

مهندس بيئي بوكالة حماية البيئة الأمريكية الدكتور محمد عطية قضية معالجة المياه معالجة المياه أمن قومي

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