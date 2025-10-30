بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى 13 جامعة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور حسام الدين شوقي عبد الله رسلان، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتور أيمن يحيى أمين مصطفى، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة القاهرة.

• الدكتور أحمد سمير محمد شحاتة، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة القاهرة.

• الدكتورة هبة صبري عطية سلامة، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.

• الدكتور إسلام أمين زكي عبد الوكيل، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الإسكندرية.

• الدكتور ضياء الدين مصطفى عبده البنا، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية، جامعة بني سويف.

• الدكتور خالد علي أحمد النسر، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة بني سويف.

• الدكتورة سماء إمام محمود الدق، عميدًا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، جامعة بني سويف.

• الدكتور أبو بكر محمد الطيب عبد الشكور محمد، عميدًا لكلية العلوم، جامعة أسيوط.

• الدكتورة إيناس أحمد عبد الحافظ محمود، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة أسيوط.

• الدكتور محمد محمد سليمان محمود، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة أسيوط.

• الدكتورة أمل فاروق عبد الجواد بدوي الجمل، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة الزقازيق.

• الدكتورة نهى أحمد الدسوقي صالح هيكل، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة المنصورة.

• الدكتور إبراهيم أحمد مصطفى أحمد الكفراوي، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة مدينة السادات.

• الدكتور حسام حمدي عبد الحميد السيد عوض، عميدًا لكلية التربية، جامعة حلوان.

• الدكتورة سماح محمد الصاوي إبراهيم فايد، عميدًا لكلية الآداب، جامعة دمنهور.

• الدكتور سمير أحمد محمد الشاذلي، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة كفر الشيخ.

• الدكتورة نجوى أحمد عبد الله واعر، عميدًا لكلية التربية، جامعة الوادي الجديد.

• الدكتور أحمد محجوب أحمد شعلان، عميدًا لكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، جامعة مطروح.