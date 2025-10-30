قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى 13 جامعة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور حسام الدين شوقي عبد الله رسلان، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتور أيمن يحيى أمين مصطفى، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة القاهرة.

• الدكتور أحمد سمير محمد شحاتة، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة القاهرة.

• الدكتورة هبة صبري عطية سلامة، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.

• الدكتور إسلام أمين زكي عبد الوكيل، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الإسكندرية.

• الدكتور ضياء الدين مصطفى عبده البنا، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية، جامعة بني سويف.

• الدكتور خالد علي أحمد النسر، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة بني سويف.

• الدكتورة سماء إمام محمود الدق، عميدًا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، جامعة بني سويف.

• الدكتور أبو بكر محمد الطيب عبد الشكور محمد، عميدًا لكلية العلوم، جامعة أسيوط.

• الدكتورة إيناس أحمد عبد الحافظ محمود، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة أسيوط.

• الدكتور محمد محمد سليمان محمود، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة أسيوط.

• الدكتورة أمل فاروق عبد الجواد بدوي الجمل، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة الزقازيق.

• الدكتورة نهى أحمد الدسوقي صالح هيكل، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة المنصورة.

• الدكتور إبراهيم أحمد مصطفى أحمد الكفراوي، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة مدينة السادات.

• الدكتور حسام حمدي عبد الحميد السيد عوض، عميدًا لكلية التربية، جامعة حلوان.

• الدكتورة سماح محمد الصاوي إبراهيم فايد، عميدًا لكلية الآداب، جامعة دمنهور.

• الدكتور سمير أحمد محمد الشاذلي، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة كفر الشيخ.

• الدكتورة نجوى أحمد عبد الله واعر، عميدًا لكلية التربية، جامعة الوادي الجديد.

• الدكتور أحمد محجوب أحمد شعلان، عميدًا لكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، جامعة مطروح.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

ترشيحاتنا

ساعة ذكية

الحق اشتري.. ساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

تحديث HyperOS 3

بميزات ثورية.. تحديث واجهة HyperOS 3 يصل إلى تلك الهواتف

رينو داستر موديل 2019

رينو داستر كروس أوفر بـ 650 ألف جنيه.. اعرف مواصفاتها

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد