خبير مصرى يبتكر نظاما لمعالجة المياه بتكنولوجيا بيئية.. فيديو

قال شادى على خبير التخطيط العمرانى ، إنه تمكن مؤخرا من ابتكار نظام بيئى لمحطات معالجة المياة بتكنولوجيا كندية يحولها الى حدائق وبحيرات مائية، مضيفا أن النظام الجديد لمعالجة المياه بأسلوب بيئى يصلح للتنفيذ ضمن مبادرة تطوير القرى المصرية كما يوفر على الدولة الملايين وينتج الطاقة اللازمة للمشروع بأقل تكلفة.



