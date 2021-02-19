خبير مصرى يبتكر نظاما لمعالجة المياه بتكنولوجيا بيئية.. فيديو

قال شادى على خبير التخطيط العمرانى ، إنه تمكن مؤخرا من ابتكار نظام بيئى لمحطات معالجة المياة بتكنولوجيا كندية يحولها الى حدائق وبحيرات مائية، مضيفا أن النظام الجديد لمعالجة المياه بأسلوب بيئى يصلح للتنفيذ ضمن مبادرة تطوير القرى المصرية كما يوفر على الدولة الملايين وينتج الطاقة اللازمة للمشروع بأقل تكلفة.
وأضاف علي، في حواره مع الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢ ، ان النظام الجديد لمعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى يحول المحطات التى تكلف الدولة ٢٦ مليار جنيه لمعالجة ٦٠٠مليون متر مكعب من المياه، الى مناطق خضراء تنتج المياه العذبة والطاقة بتكلفة اقل ١٠% عن المحطات التقليدية ، لافتا الى انه يمنع الروائح تماما ويحول هذه المناطق لاماكن تصلح للحياة والتنزه.