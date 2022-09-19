عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنمية المشروعات ينظم معرض تراثنا للعام الرابع على التوالى |9 أكتوبر

صدى البلد

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمعرض للعام الرابع على التوالي، تبعث برسالة مباشرة تعكس اهتمام سيادته بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحرصه على تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والخدمات الفنية والتسويقية لتلك المشروعات.

txt

ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 19-9-2022

txt

بقيمة 10 ملايين جنيه.. جهاز تنمية المشروعات بالشرقية يقدم تمويلا لـ403 مشروعات


وأضافت "جامع" أن حرص الدولة على إقامة معرض "تراثنا" سنويًا يهدف إلى دعم قطاع الحرف والمنتجات التراثية والترويج لتراثنا الفني العريق وتأصيل كل ما يعبر عن الهوية المصرية فضلًا عن تشجيع كافة  العاملين بالمشروعات الحرفية والتراثية والفنية بما ينعكس على تطوير منتجاتهم ونشرها بصورة أكبر محليًا وعالميًا .. 


وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن معرض "تراثنا" يعتبر أكبر المعارض المنظمة في الجمهورية والمتخصصة في المنتجات التراثية والحرف اليدوية، ويأتي تفعيلا لتوجيها  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز  تنمية المشروعات الخاصة بتوفير كافة أوجه الدعم للعاملين بقطاع الحرف اليدوية والتراثية ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وتسويقها ايمانا منه بأهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل مربحة وكثيفة خاصة للمواطنين والسيدات في الوجه القبلى والمحافظات الحدودية. وأكدت جامع أن المعرض يعد بمثابة ملتقى كبير للمبدعين والحرفيين والفنانين من مختلف الدول العربية حيث يحرصون كل عام على المشاركة بأجنحة توضح تراثهم الفني والثقافي وسيشهد هذا العام مشاركة متميزة من العديد من الدول العربية الشقيقة  .. 


وقالت جامع إنه من المقرر أن يشارك في فعاليات معرض "تراثنا" فى دورته المقبلة ما يزيد عن ألف عارض من كافة محافظات الجمهورية، لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والفنية لأكثر من ثلاثين فن تراثي اشتهرت به مصر علي مر تاريخها وحضاراتها العظيمة .

وأشارت جامع إلي أن جهاز تنمية المشروعات يقيم جناحا كاملا بالمعرض للتعريف بخدماته المتعددة للشباب وزوار المعرض ولتقديم كافة أوجه الدعم التمويلي والتدريبي والتسويقي للمشروعات الجديدة أو القائمة وعرض العشرات من دراسات الجدوى الاسترشادية في العديد من المجالات الصناعية والزراعية والخدمية لتشجيع المواطنين علي ريادة الأعمال والتعرف علي المجالات الاستثمارية المتاحة وذلك كخدمة جديدة يقدمها معرض تراثنا في دورته الحالية.

المشروعات المتوسطة والصغيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهاز تنمية المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

هل نوم المرأة عارية مع زوجها جائز؟.. واجب لـ 3 أسباب

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

طبيب يفجر مفاجأة عن سجق وكبدة العربيات.. والسر وراء بيعها بـ 5 جنيهات

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

ترشيحاتنا

استغل ضعفها وتناوب الاعتداء عليها .. إعدام "نباش" هتك عرض ابنته المعاقة

يؤدي للوفاة.. رئيس لجنة تصنيع الدواء يحذر من خطورة لبان النيكوتين

أدمنت النظر للسيدات في الشارع فماذا أفعل؟.. الإفتاء ترد

حجازي: بدء البرنامج التدريبي لتغيير المسمى الوظيفي لـ4117 معلمًا وأخصائيا

الدولار يرتفع والذهب ينخفض.. تعرف على الأسعار اليوم

صفقة أجنبية منتظرة.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيادة.. شاهد إطلالات ضرة بوسي بالحجاب

بتعمل 3 حاجات يومية.. ما سر تطويل شعر هنا الزاهد 30 سم

إزاى تفطر بـ 5 جنيه.. أكلة غنية بكل الفيتامينات المهمة للجسم

كل إطلالة أغلى من اللي قبلها.. سعر صادم لملابس درة بأحدث ظهور

فيديو

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ