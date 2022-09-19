بإطلالة كلاسيك.. يسرا تبهر جمهورها برشاقتها

تألقت الفنانة يسرا بأطلالة جديدة، وشاركت جمهورها صورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت يسرا بأطلالة شبابية بفستان ستان باللون الذهبي، ولوك كلاسيكي أنيق، وخطفت الأنظار بجمالها وحيويتها ورشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل أحلام سعيدة والذي شارك في بطولته كل من غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

يسرا وحسين فهمى

وأعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بعودة الفنان حسين فهمى إلى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى خلفا للمنتج محمد حفظي الذي تولى إدارة المهرجان على مدار أربعة دورات.

وقالت يسرا في تصريح لـ صدى البلد : إن الفنان حسين فهمى من الرؤساء الذين حققوا نجاحات مع مهرجان القاهرة السينمائي في فترة الولاية الأولى له والتي انتهت في عام 2001 ويمتلك خبرات كبيرة ويستطيع أن يقدم دورة جديدة من المهرجان تساهم في نجاحه بشكل أكبر ليكمل النجاح الذي تحقق سابقا.

وأضافت يسرا: أرى أن حسين فهمى سيكمل ما حققه محمد حفظي وهو واجهة مشرفة وأقول له عودة حميدة.